Náutico anuncia a contratação do zagueiro Betão, ex-Velo Clube

O defensor de 26 anos atuou em 10 partidas pela equipe paulista em 2026 e chega ao Náutico em definitivo

Betão, novo zagueiro do Náutico (Divulgação / Náutico)

Ativo na busca por reforços no elenco visando a Série B, o Náutico anunciou mais uma contratação nesta segunda-feira (16). Trata-se do zagueiro Betão, que chega em definitivo ao clube após passagem pelo Velo Clube.

Na equipe paulista, o defensor de 26 anos atuou em 10 oportunidades nesta temporada, sendo a maioria das partidas válidas pelo campeonato estadual. Antes do Velo Clube, Betão realizou 40 partidas pelo CSA em 2025, marcando três gols e distribuindo uma assistência no período.

O novo reforço alvirrubro também acumula passagens por Sampaio Corrêa, São Bento, Itapirense e Taubaté. O zagueiro, aliás, já está integrado ao grupo e vem realizando treinamentos com os demais companheiros no CT Wilson Campos.

Betão chega ao Náutico como mais uma opção para o sistema defensivo. Além dele, o Timbu também conta no elenco com os zagueiros Igor Fernandes, Mateus Silva, Wanderson e Índio. Gustavo Henrique também já está acertado com o Náutico, mas ainda será oficializado para se tornar mais uma opção no miolo de zaga.

Além de Betão, o Náutico também já anunciou os meias Felipe Cardoso e Vitinho como contratações para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda durante a semana, mais nomes deverão ser oficializados no Timbu.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.