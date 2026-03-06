Quem vence Náutico ou Sport na decisão? Veja os palpites do Diario de Pernambuco

Palpites para a final: Diario de Pernambuco aponta quem pode levantar o troféu

Taça da final do Campeonato Pernambucano (Thiago Lemos/FPF)

Após um jogo eletrizante e empate em 3x3 na partida de ida da final do Pernambucano 2026, o Náutico recebe o Sport nos Aflitos, neste domingo (8), para definição do campeão do estadual.

Atrás do placar duas vezes durante o confronto, o Rubro-negro achou que tinha garantido a vitória aos 45 minutos do segundo tempo quando Yago Felipe aproveitou rebote de Muriel e marcou o gol da virada do Leão.

Entretanto, aos 51 minutos, Wanderson aproveitou um cruzamento que a defesa do Sport não cortou e empatou o confronto para o Timbu, deixando a definição do título para o jogo da volta.

Para esquentar o clima da decisão, a reportagem perguntou aos membros da equipe de Esportes do Diario de Pernambuco qual equipe levantaria o troféu neste domingo.

No jogo de ida, a maioria acertou o palpite de que o resultado seria um empate. Desta vez, a votação aponta grande favoritismo para o Timbu, com 15 votos. O Leão, por outro lado, ficou atrás com apenas cinco votos.