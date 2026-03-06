Náutico com apenas uma dúvida; Sport ainda é incógnita para final do Pernambucano

Ze Lucas, volante do Sport (Rafael Melo/FPF)

O Campeonato Pernambucano chega à sua decisão no domingo (8), nos Aflitos, e promete fortes emoções para os torcedores. O Náutico chega à partida de volta praticamente com a mesma equipe que iniciou o jogo de ida, algo inédito na temporada. Os técnicos Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos terão à disposição todos os 11 jogadores titulares, sem problemas de lesões ou suspensões.

A única dúvida no time alvirrubro está na defesa, entre o zagueiro Matheus Silva, que se recuperou de uma torção no tornozelo, e Wanderson, autor de um dos gols da primeira partida. A tendência é que o Náutico mantenha a escalação do duelo de ida.

Do outro lado, o Sport chega à decisão como uma grande incógnita. No último compromisso, contra a Desportiva Ferroviária, pela Copa do Brasil, o time rubro-negro optou por uma escalação mista, poupando alguns titulares. A decisão de preservar alguns jogadores reflete a prioridade do clube na final do Pernambucano e a necessidade de gerenciar o desgaste físico da equipe.

O técnico Roger Silva ainda não confirmou a equipe que iniciará o jogo de volta. No entanto, a expectativa é de que ele promova algumas alterações estratégicas, incluindo a possível entrada do volante Zé Lucas e do meia Carlos De Pena , entre os titulares. Essas mudanças podem trazer mais criatividade ao meio-campo e maior intensidade no setor ofensivo.

Após a classificação rubro-negra à terceira fase da Copa do Brasil, o desempenho de parte do time utilizado em Cariacica e a questão física dos atletas pode influenciar diretamente na montagem da equipe para a final estadual, sobretudo diante do curto intervalo de recuperação entre os compromissos.

A final promete ser um confronto equilibrado, com o Náutico apostando na força de sua formação base e o Sport tentando recuperar a força máxima de seu elenco.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.