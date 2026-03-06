Tetra do Sport ou 25º do Náutico: quem leva o Campeonato Pernambucano?

Jogadores de Náutico e Sport (Rafael Melo/FPF)

O clássico entre Náutico e Sport pode ganhar um peso histórico na decisão do Campeonato Pernambucano. De um lado, o Leão da Ilha tenta manter a hegemonia recente e alcançar mais uma marca importante. Do outro, o Timbu busca ampliar sua galeria de conquistas estaduais e, ao mesmo tempo, interromper a sequência do rival.

Caso o Sport conquiste o título, o clube rubro-negro chegaria ao tetracampeonato, consolidando o domínio no futebol pernambucano nos últimos anos e mantendo viva a caminhada rumo a um inedito hexacampeonato estadual para o clube.

Se o Leão da Ilha conquistar o Campeonato Pernambucano de 2026, o Rubro-negro alcançará a marca histórica de 46 títulos estaduais, reforçando ainda mais sua posição como maior campeão de Pernambuco.

Já uma eventual conquista do Náutico teria significado duplo. Além de representar o 25º título estadual do clube alvirrubro, o triunfo também frustraria mais uma tentativa do rival de prolongar sua série de conquistas no Campeonato Pernambucano. O Timbu é o único time que alcançou seis títulos seguidos no Estadual.

As equipes voltam a decidir o título do Campeonato Pernambucano no Estádio dos Aflitos, pela oitava vez na história. O histórico favorece o Timbu quando o confronto decisivo acontece em sua casa. Das sete finais disputadas no estádio alvirrubro, o Náutico saiu campeão em cinco ocasiões, enquanto o Sport conquistou o título em duas.

Mais do que a taça, a decisão carrega o peso da rivalidade centenária entre as equipes. Em campo, cada lance pode definir não apenas o campeão da temporada, mas também um capítulo marcante na história do clássico pernambucano.

