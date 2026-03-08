Náutico x Sport: onde assistir, horário e escalações da final do Campeonato Pernambucano

Jogo de volta da final do Pernambucano acontece neste domingo (8), nos Aflitos; novo empate leva a decisão para os pênaltis

Partida entre Sport x Náutico na Ilha do Retiro (Sandy James / DP Foto)

Vale a taça! Náutico e Sport entram em campo neste domingo (8), às 18h, no Estádio dos Aflitos, para decidir quem fica com o título do Campeonato Pernambucano 2026. O confronto de volta chega em aberto após um empate eletrizante em 3 a 3 na ida, na Ilha do Retiro.

Posturas e estilos de jogo diferentes entre Timbu e Leão, mas um só objetivo: o topo do futebol estadual. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

A semana das duas equipes até o duelo decisivo foi distinta. Enquanto os alvirrubros tiveram dias de foco no CT Wilson Campos, os rubro-negros passaram por decisão e classificação na Copa do Brasil e precisaram dividir as atenções com a preparação.

Neste domingo, teremos o Náutico voltando a levantar a taça após quatro temporadas, conquistando sua 25ª taça, ou o Sport dando continuidade à sequência vencedora no Pernambucano, faturando o tetra e a 46ª conquista.

Para o jogo nos Aflitos, todos os ingressos foram vendidos de forma antecipada, tanto para a torcida do Timbu, mandante, quanto para os torcedores leoninos, visitantes. A arbitragem será de fora: Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG) é quem apita.

NÁUTICO

Com um gostinho de vitória pelo terceiro gol marcado nos últimos instantes da partida, o empate na Ilha do Retiro deixou o Timbu com a chance de decidir em casa o título estadual diante do rival rubro-negro.

E a expectativa do lado alvirrubro é pela manutenção da base que foi a campo no último final de semana. O zagueiro Mateus Silva deve ser novidade na lista de relacionados. Recuperado de uma lesão no tornozelo, estará apto para o Clássico dos Clássicos. Porém, iniciar entre os onze é mais complicado, ainda mais pela boa partida que Wanderson fez no confronto de ida, marcando o gol que sacramentou o resultado.

Outra notícia positiva para a torcida alvirrubra foi o retorno dos atacantes Jonas Toró e Felipe Saraiva. A dupla de pontas não esteve disponível na fase anterior por questões físicas, mas se recuperou e já foi relacionada no duelo de ida da final.

O que pode ser melhorado, ponto cobrado pela torcida, é a eficiência da equipe, que em um jogo tão decisivo não pode desperdiçar as oportunidades que surgirem. Qualquer erro pode custar caro.

Assim como ocorreu no duelo de ida, a partida de volta da final do Campeonato Pernambucano também contará com arbitragem de fora do estado. O Náutico solicitou a medida e arcará com os custos dos árbitros para o confronto contra o Sport.

SPORT

Do lado rubro-negro, mais questionamentos do que elogios por parte do torcedor. O Sport estava conquistando uma virada heroica em seus domínios na ida até os 50 minutos da segunda etapa, quando sofreu o empate em um lance originado de erro da própria equipe, algo que o técnico Roger Silva buscou corrigir durante a preparação.

A semana foi intercalada entre a preparação para duas partidas: a estreia na Copa do Brasil, em que o clube conquistou a classificação nos pênaltis sobre a Desportiva, fora de casa, e o clássico deste domingo.

A delegação rubro-negra retornou da viagem ao Espírito Santo na noite de sexta-feira (6) e já retomou a concentração. O desgaste físico e a atuação devem obrigar o técnico Roger Silva a novamente mexer na escalação.

O mais provável é que ocorram mudanças no meio-campo, especialmente no setor de criação. Na ida contra o Náutico, o Leão iniciou o jogo com Marlon Douglas atuando como camisa 10, mas o desempenho não agradou. Como opções para a vaga, podem surgir Yago Felipe ou Carlos de Pena.

Roger também sinalizou a possibilidade de manter alguns atletas que iniciaram a partida contra a Desportiva.

FICHA DA PARTIDA

Náutico: Muriel; Arnaldo, Wanderson, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Júnior Todinho, Vinícius e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Sport: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Bevenenuto, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins e Yago Felipe (Carlos de Pena); Barletta, Iury Castilho e Zé Roberto. Técnico: Roger Silva.

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife

Horário: 18h

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (FIFA-MG)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique (FIFA-RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MASTER-MS)

4ª Árbitra: Rejane Caetano da Silva (FIFA-CE)

VAR: Pablo Ramon Pinheiro (FIFA-RN)

AVAR: Fabrício Porfirio de Moura (MASTER-SP)

Transmissão: Globo (TV Aberta) e Goat (YouTube)