Náutico recebe visita de Rivaldo ao CT e integra filho do pentacampeão ao Sub-20
Isaque Vitor, atacante, passa a reforçar a equipe Sub-20 do Timbu; Rivaldo foi recebido pelo presidente Bruno Becker e conheceu a estrutura do clube
Publicado: 03/03/2026 às 21:39
O pentacampeão Rivaldo e Bruno Becker, presidente do Náutico (Rafael Vieira/CNC)
O Náutico recebeu, nesta terça-feira (3), no CT Wilson Campos, a visita do pentacampeão mundial Rivaldo, pernambucano, ídolo da Seleção Brasileira e destaque do título da Copa do Mundo de 2002.
O ex-jogador foi recepcionado pelo presidente Bruno Becker, além de integrantes da comissão técnica, incluindo os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, e representantes do departamento de futebol alvirrubro. Durante a passagem pelo centro de treinamento, Rivaldo conheceu a estrutura do clube, acompanhou de perto a rotina de trabalhos e conversou com profissionais das categorias de base.
Isaque Vitor inicia trajetória no Timbu
A visita ganhou significado ainda maior com a integração de Isaque Vitor, filho de Rivaldo, às divisões de base do Náutico. O jovem centroavante de 19 anos passa a defender o Timbu na equipe sub-20, reforçando o projeto de formação alvirrubro.
Em seu site oficial, o clube destacou a chegada de Isaque como mais um passo no fortalecimento das categorias de base, consideradas estratégicas dentro do planejamento esportivo e financeiro.
Antes de acertar com o Náutico, Isaque também passou pelas categorias de base do Retrô, nas temporadas de 2024 e 2025. No exterior, integrou as equipes sub-17 e sub-19 do FC Vizela, além de atuar pelo Farul, da Romênia, e pela equipe B do Grupo Desportivo de Chaves.
