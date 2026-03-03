Herói improvável, zagueiro Wanderson celebra gol de empate do Náutico contra o Sport: "Vale muito"

Autor do gol de empate no último lance do jogo de ida, o defensor do Náutico projetou a disputa pelo título pernambucano

Wanderson, zagueiro do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico contou com um herói improvável para evitar a derrota para o Sport na partida de ida da final do Campeonato Pernambucano, disputada no último domingo (1º). O zagueiro Wanderson foi para a área na reta final do jogo e foi coroado com o gol de empate no 3 a 3 na Ilha do Retiro.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (3), o defensor alvirrubro celebrou o gol marcado e destacou a importância de o Timbu ter evitado a derrota na primeira parte da decisão. “É um momento muito especial para mim, para minha família e para o clube. A importância desse gol vale muito, a gente estava em desvantagem no placar em uma final”, disse Wanderson.

“O professor sempre fala para a gente valorizar até o último minuto, cada lance e cada jogo. É um momento, para mim, muito especial, e espero ter várias oportunidades para fazer gol com essa camisa. É um dos meus gols mais importantes, porque se trata de uma final, de um clássico, um momento único”, completou.

O zagueiro do Náutico também projetou a disputa do título do Estadual e revelou o sentimento do elenco alvirrubro para o jogo de volta da decisão. O Náutico receberá o Sport no próximo domingo (8), às 18h, no estádio dos Aflitos.

“A gente vai manter a semana como sempre fez, focado e trabalhando bastante. A gente sabe da importância do título e da força de jogar na nossa casa, diante do nosso torcedor. Para mim, é muito importante chegar e já poder levantar uma taça em um clube gigante como é o Náutico. É levantar a cabeça, trabalhar bastante, descansar e focar nessa grande final, que vale muita coisa para a gente”, projetou o zagueiro do Timbu.



