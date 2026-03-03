Náutico: Paulo Sérgio provoca o Sport com localização da Ilha do Retiro: "No Chiqueiro"

O atacante do Náutico realizou postagem provocativa após o jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano

Paulo Sérgio, do Náutico, em comemoração de gol na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/CNC)

Artilheiro e provocador, o atacante Paulo Sérgio esteve envolvido em mais um episódio de provocação contra rivais estaduais, dessa vez com o Sport. O atacante do Náutico realizou uma postagem na rede social após o jogo de ida da final do Pernambucano e marcou a localização da Ilha do Retiro como “No Chiqueiro”.

No post em questão, o camisa nove alvirrubro enfatizou ser uma honra atuar pelo Náutico e ressaltou o jogo de volta de decisão, marcado para o próximo domingo (8), às 18h, no estádio dos Aflitos.

Em campo, Paulo Sérgio, de pênalti, marcou o gol de abertura do frenético empate por 3 a 3 contra o rival leonino. Na comemoração do gol, o centroavante foi para o alambrado vibrar com a torcida alvirrubra e acabou sendo advertido com o cartão amarelo.

Provocação ao Santa Cruz na semifinal

Ainda pela semifinal do Estadual, Paulo Sérgio também havia evidenciado o seu lado provocador. O atacante utilizou um boneco, em alusão ao Santa Cruz, para comemorar um dos gols marcados contra a Cobra Coral. O camisa nove, aliás, fez os três gols da classificatória, que terminou em 3 a 0 para o Náutico no agregado.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.