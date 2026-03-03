Náutico acerta a contratação por empréstimo do zagueiro Gustavo Henrique, do RB Bragantino

O defensor de 20 anos chega ao Náutico emprestado pelo Massa Bruta para a disputa da Série B

Gustavo Henrique, novo zagueiro do Náutico (Ari Ferreira / Red Bull Bragantino)

Em meio à final do Campeonato Pernambucano, o Náutico também já se movimenta no mercado de olho na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu acertou a contratação por empréstimo do jovem zagueiro Gustavo Henrique, do RB Bragantino.

O jovem defensor de 20 anos foi emprestado pelo Massa Bruta até o final da temporada e já foi regularizado pelo Náutico no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com as inscrições já encerradas para o Estadual, Gustavo Henrique entrará em campo apenas na Segunda Divisão nacional.

O novo reforço alvirrubro não possui experiências na equipe principal do Bragantino, mas conta com rodagem nas categorias de base. Nesta temporada, Gustavo Henrique realizou cinco partidas pela Copinha no clube paulista, chegando a balançar as redes em uma oportunidade. O defensor também já passou pela base do Corinthians.

Gustavo Henrique se junta a Igor Fernandes, Mateus Silva, Wanderson e Índio como opções de zagueiros no elenco do Náutico. Vale lembrar que o clube ainda busca repatriar Carlinhos, que pertence ao Noroeste e negocia retorno aos Aflitos para a Série B.

O Náutico deverá seguir se movimentando no mercado visando reforçar o elenco para a disputa nacional. O clube já tem negociações encaminhadas com outros atletas para setores com carência no plantel.

