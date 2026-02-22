Náutico
VÍDEO
Paulo Sérgio marca gol contra o Santa Cruz e provoca o rival na comemoração
O artilheiro alvirrubro utilizou um boneco para provocar o rival
Publicado: 22/02/2026 às 19:40
Paulo Sérgio, centroavante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)
Após balançar as redes em mais um Clássico das Emoções, o atacante Paulo Sérgio não poupou provocações ao Santa Cruz. O artilheiro alvirrubro utilizou um boneco para provocar o rival.
Paulo Sérgio cobrou pênalti com categoria no final da primeira etapa e abriu o marcador para o Timbu no clássico deste domingo (22) disputado nos Aflitos.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes