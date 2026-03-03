Semanas opostas marcam preparação de Náutico e Sport para volta da final do Pernambucano

Vinícius, atacante do Náutico, e Carlos de Pena, meia-atacante do Sport (Rafael Vieira/CNC e Paulo Paiva/SCR)

A semana que antecede a grande decisão do Campeonato Pernambucano começa com cenários distintos para Náutico e Sport. Após o empate em 3 a 3 na Ilha do Retiro, no jogo de ida, o título estadual será decidido no próximo domingo (8), às 18h, no Estádio dos Aflitos, casa alvirrubra.

Se dentro de campo o equilíbrio marcou os primeiros 90 minutos, fora dele o calendário impõe realidades opostas.

Maratona rubro-negra



O Sport iniciou a semana já com atividades no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, um dia após o clássico. O ritmo acelerado se explica. Além da final estadual, o Leão tem outro compromisso decisivo antes do reencontro com o Náutico.

Nesta terça-feira (3), a delegação embarca à noite para o Espírito Santo, onde enfrenta a Desportiva Ferroviária pela segunda fase da Copa do Brasil. Antes da viagem, o elenco ainda realiza treinamento pela manhã no CT. Já na quarta-feira, a preparação segue no CT do Rio Branco-ES, ajustando os últimos detalhes para o confronto.

A partida contra a equipe capixaba acontece na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O duelo é em jogo único: quem vencer avança à terceira fase; empate leva a decisão para os pênaltis.

Após o compromisso nacional, o roteiro segue intenso. Na sexta-feira, o time treina novamente no Espírito Santo pela manhã e retorna ao Recife à noite. Restarão apenas sábado e parte do domingo para mesclar recuperação física e ajustes táticos visando o clássico decisivo nos Aflitos. O treino de sábado, comandado por Roger Silva, será o último antes da final, peça-chave em uma semana de verdadeira maratona.

Para suportar a carga de jogos e viagens, o treinador já adiantou que pretende rodar o elenco diante da Desportiva, distribuindo minutos.

Semana cheia no Timbu



Do outro lado, o Náutico vive uma realidade mais confortável do ponto de vista físico. Sem disputar a Copa do Brasil nesta temporada, o Timbu tem a semana inteira dedicada exclusivamente à final estadual.

Nesta segunda-feira (2), o elenco alvirrubro teve descanso programado após o empate na Ilha. A reapresentação acontece nesta terça-feira (3), no CT Wilson Campos, onde a comissão técnica dará início à preparação específica para o duelo do domingo.

Com calendário mais enxuto, o Náutico ganha tempo para corrigir detalhes táticos, recuperar atletas e ajustar a estratégia para a decisão. Internamente, a avaliação é de que a semana livre pode se transformar em vantagem competitiva, especialmente diante de um adversário que enfrentará deslocamento interestadual e desgaste acumulado.

A decisão nos Aflitos promete testar não apenas a qualidade técnica das equipes, mas também a gestão física e emocional de cada grupo. O Sport encara dois mata-matas em sequência e precisará equilibrar ambição nacional com o desejo do título estadual. O Náutico, por sua vez, aposta na preparação exclusiva e no fator casa para transformar energia preservada em intensidade no gramado, marca dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos.