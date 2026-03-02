Náutico volta a sofrer três gols no mesmo jogo depois de quase nove meses; confira

Foi apenas a segunda vez que o Náutico sofreu mais de dois gols na atual passagem de Hélio e Guilherme dos Anjos pelo clube

Partida entre Sport x Náutico na Ilha do Retiro (Sandy James / DP Foto)

Empatando um jogo frenético na Ilha do Retiro por 3 a 3, o Náutico agora decidirá o título do Campeonato Pernambucano em casa contra o Sport. Apesar de o resultado não ter sido considerado um aspecto negativo, os três gols que o Timbu sofreu trouxeram um fator que não acontecia há quase nove meses no clube.

A última vez que o Náutico havia sofrido três gols no mesmo jogo foi ainda pela Copa do Nordeste de 2025, no dia 7 de junho. Na ocasião, o clube alvirrubro foi derrotado por 3 a 1 pelo Bahia, na Arena Fonte Nova, em partida da primeira fase da competição regional.

O clássico do último domingo (1º) se juntou ao jogo em questão, sendo as duas únicas vezes que a atual comissão técnica do Náutico sofreu mais de dois gols em uma partida.

Conduzindo um trabalho no clube desde abril do ano passado, o time dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos tem a solidez defensiva como um dos trunfos. Antes dos três gols sofridos contra o rival leonino, o clube alvirrubro havia sido vazado em apenas quatro oportunidades na temporada de 2026.

Para o duelo de volta da grande decisão do Estadual, o Náutico tenta recuperar o desempenho defensivo que já rendeu grandes frutos com o atual trabalho. O Clássico dos Clássicos decisivo acontece no próximo domingo (8), às 18h, no estádio dos Aflitos.



