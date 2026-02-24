SDS garante aparato policial para finais com torcidas de Sport e Náutico no Pernambucano

Ilha do Retiro e Aflitos, casa de Sport e Náutico, respectivamente (Rafael Vieira)

Após a confirmação de torcidas mistas nas finais do Campeonato Pernambucano entre Sport e Náutico, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) se pronunciou oficialmente sobre o esquema de segurança para as decisões.

Em nota enviada ao Diario de Pernambuco, a SDS informou que, por meio do Grupo de Trabalho Futebol (GT Futebol), mantém planejamento operacional detalhado para todos os jogos do Estadual, incluindo as finais. Segundo o órgão, o aparato policial será mantido independentemente da configuração das arquibancadas.

“As forças de segurança do Estado seguem um planejamento operacional detalhado, com base na análise de risco, emprego de efetivo dentro e fora do local da partida e com escolta das delegações no perímetro do estádio”, destacou a secretaria.

A decisão da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) de liberar a presença de torcedores visitantes marca o retorno das duas torcidas em um clássico do chamado Trio de Ferro após mais de um ano. A última vez havia sido em fevereiro de 2025, quando Santa Cruz e Sport se enfrentaram no Arruda, em um dia marcado por confrontos entre torcidas organizadas nas ruas do Recife e Região Metropolitana.

Depois daquele episódio, os clássicos passaram a ser disputados com torcida única. Agora, para a final entre Sport e Náutico, com jogos na Ilha do Retiro e nos Aflitos, a federação atendeu ao pedido dos clubes para manter os mandos em seus estádios e confirmou a presença de visitantes.

“Com ou sem a presença de torcedores de ambos os times, independente da rivalidade e do quantitativo de público, o aparato policial estará sempre a postos para atuar, inclusive no entorno dos estádios, assegurando o policiamento necessário à realização do evento esportivo”, informou.

A secretaria ainda ressaltou que a Segurança Pública do Estado de Pernambuco está preparada para a realização de grandes eventos, indicando que o planejamento para as finais contempla não apenas o interior das praças esportivas, mas também o entorno e as principais vias de acesso.

