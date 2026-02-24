Artilheiro isolado do Estadual, Paulo Sérgio tem melhor média de gols desde que chegou ao Náutico

O camisa nove do Náutico vive começo de temporada goleador e com alta média de gols

Paulo Sérgio, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Sinônimo de bola na rede desde a sua chegada, o atacante Paulo Sérgio vive, nesta temporada, a sua melhor média de gols pelo Náutico. O camisa nove é o artilheiro isolado do Campeonato Pernambucano e já marcou sete gols em 2026. Tendo disputado apenas sete jogos no Estadual, Paulo Sérgio possui a expressiva média de um gol por jogo.

Das partidas que disputou, o centroavante passou em branco apenas contra Decisão, Santa Cruz (1ª fase) e Retrô. Em compensação, balançou as redes duas vezes no clássico contra o Sport e marcou os três gols da semifinal contra a própria Cobra Coral.

Com o começo de temporada goleador, Paulo Sérgio também melhorou as suas médias com a camisa alvirrubra. Chegando aos Aflitos em 2024, o atacante agora possui 31 gols em 57 partidas disputadas, totalizando uma média superior a um gol a cada dois jogos.

A expectativa do torcedor alvirrubro é de que o camisa nove mantenha os números para ajudar o clube nos objetivos da temporada. Em comparação apenas com o último ano, Paulo Sérgio já está a um gol de alcançar os oito tentos anotados em 2025.

