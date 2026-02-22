Técnico do Náutico fala sobre mandos de campo na final do Estadual: "Espero jogar na Ilha e nos Aflitos"

Guilherme dos Anjos falou sobre sua preferência pelos locais das finais do Campeonato Pernambucano contra o Sport

Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Com a classificação do Náutico neste domingo (22) para a final do Campeonato Pernambucano, após eliminar o Santa Cruz, o Clássico dos Clássicos na decisão foi confirmado. A questão de onde serão os jogos, porém, ainda não foi definida.

Em entrevista coletiva após a classificação na semifinal, o técnico Guilherme dos Anjos comentou sua preferência pelos locais das finais, que serão disputadas em dois jogos. O comandante alvirrubro externou preferir partidas nas casas de Náutico e Sport, ao invés de duelos na Arena de Pernambuco.

“Eu deixo isso mais para a comunicação do clube, uma comunicação institucional. Vai ser uma discussão política natural de onde vão ser os jogos. Espero sim poder jogar na Ilha (do Retiro) e depois poder jogar nos Aflitos. São jogos especiais, dois jogos de campos lotados”, externou o treinador.

Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Náutico decidirá o título pernambucano com o mando de campo. A primeira partida da decisão já ocorrerá no próximo fim de semana e terá mando do Sport.



