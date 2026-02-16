Náutico avança para repatriar o zagueiro Carlinhos como reforço na disputa da Série B

Zagueiro foi peça importante no acesso alvirrubro à Segunda Divisão e é bem avaliado pela comissão técnica de Hélio e Guilherme dos Anjos

Zagueiro Carlinhos em passagem pelo Náutico (Gabriel França/CNC)

A diretoria do Náutico tem o zagueiro Carlinhos, atualmente no Noroeste, como nome em pauta para a disputa da Série B e avançou nas tratativas para repatriar o atleta, que atuou no Timbu em 2025. A informação foi antecipada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

As partes evoluíram nas negociações, e o clube alvirrubro tenta um acerto definitivo para concretizar a chegada do defensor. O principal obstáculo ainda é o contrato do jogador com o Noroeste, válido até dezembro. Com isso, para contar com o zagueiro, o Náutico precisará compensar financeiramente o clube paulista para obter a liberação. A diretoria estuda a melhor forma para viabilizar o retorno.

Carlinhos esteve em campo pelo Noroeste no domingo (15), na última rodada do Campeonato Paulista. O duelo foi contra o Primavera e terminou empatado em 3 a 3, resultado que garantiu a permanência da equipe de Bauru na elite estadual. No Paulistão, o defensor atuou nas oito partidas da equipe, todas como titular.

Passagem nos Aflitos

O zagueiro é altamente valorizado pela comissão técnica alvirrubra, o que pesa em um provável retorno aos Aflitos. Os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos já haviam destacado publicamente elogios ao jogador de 30 anos, tratado como um atleta de “potencial acima da média da Série B”.

Ainda em dezembro, o nome de Carlinhos já circulava nos bastidores do Náutico como possível reforço após o término do Paulistão e próximo ao início da Segunda Divisão nacional.

O Náutico contratou Carlinhos no fim de fevereiro de 2025, por empréstimo junto ao Noroeste. Na temporada, o defensor disputou 26 partidas e marcou um gol na campanha da Série C. Foi peça importante no acesso à Série B e figurou entre os destaques da competição.

O presidente executivo Bruno Becker passou a atuar diretamente para viabilizar a negociação, ao mesmo tempo em que monitorava a concorrência natural do mercado pelo jogador.