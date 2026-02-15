Com Hélio e Guilherme dos Anjos, bloco Timbu Coroado puxa multidão alvirrubra na 92ª edição

Bloco do Náutico tomou as ruas dos Aflitos, homenageou Claudionor Germano e reforçou a conexão entre futebol e Carnaval

Os técnicos do Náutico, Hélio e Guilherme dos Anjos, estiveram presentes no Bloco Timbu Coroado 2026 (Rafael Vieira/CNC)

Juntando futebol e folia, o Carnaval ganhou as cores alvirrubras na Zona Norte do Recife neste domingo (15). Em sua 92ª edição, o tradicional Timbu Coroado levou milhares de torcedores à sede do Clube Náutico Capibaribe, no bairro dos Aflitos, reafirmando o bloco como o mais antigo de um clube de futebol ainda em atividade em Pernambuco.

As ruas ficaram tomadas pelo vermelho e branco ao redor da sede social. A programação começou com o Maracatu Elefante e uma orquestra de frevo, aquecendo o público para a saída do trio elétrico comandado por Nonô Germano, que percorreu as vias do bairro embalando os alvirrubros em clima de festa: “N – Á – U – T – I – C – O / Todo mundo vai saber isso de cor”.

Dentro do clube, a celebração seguiu com estrutura especial, incluindo área kids para os pequenos torcedores.

Técnicos do Náutico presentes no bloco

A edição de 2026 também foi marcada pela presença de nomes importantes do futebol alvirrubro. Os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos participaram da festa e atenderam torcedores para fotos e conversas ao longo do evento, ao lado de membros da comissão técnica.

Na véspera, no sábado (14), Hélio já havia marcado presença no Galo da Madrugada ao lado do filho e também treinador Guilherme dos Anjos, reforçando a conexão de pai e filho com o carnaval pernambucano.

Homenagem a Claudionor Germano

Neste ano, o Timbu Coroado reservou um momento especial para homenagear Claudionor Germano, considerado o maior intérprete do frevo-canção. Ícone da cultura pernambucana e torcedor declarado do Náutico, o cantor foi celebrado pela diretoria alvirrubra.

“O Clube Náutico Capibaribe tem o orgulho de homenagear Claudionor Germano, o maior intérprete do frevo-canção de todos os tempos. Desde 1947, sua carreira contribuiu de forma inestimável para a cultura pernambucana e para a preservação das nossas tradições. Mais que um ícone da música, Claudionor é fiel torcedor do Náutico, sempre demonstrando, através de sua arte, o amor pelo nosso clube. Neste ano, o Timbu Coroado celebra e homenageia essa grande referência da nossa cultura”, destacou o clube em post nas redes sociais.

Durante a entrega da homenagem, o presidente executivo Bruno Becker discursou na sede social. Emocionado, Claudionor agradeceu e puxou a tradicional música da agremiação, sendo acompanhado em coro pelos torcedores: “O nosso bloco é mesmo enfezado. É o Timbu, é o Timbu Coroado, desde cedinho está acordado”.

A programação musical dentro do clube contou ainda com apresentações de Silvério Pessoa, Nena Queiroga, Kaio Machado, Baile do Ed, Neto Curtição e orquestra de frevo, mantendo o clima de festa até o fim da tarde. Do palco, os artistas conduziram a torcida em versos que ecoaram pela sede.