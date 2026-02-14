Igor Fernandes celebra boa fase como zagueiro no Náutico e projeta clássico com o Santa Cruz

Igor Fernandes, zagueiro do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Lateral-esquerdo de origem, o defensor Igor Fernandes vem experimentando mudar de posição no Náutico em 2026. O atleta de 33 anos foi promovido à função de zagueiro pela comissão técnica alvirrubra e vem chamando atenção pelo desempenho na posição durante a disputa do Estadual.

Em entrevista coletiva na última sexta-feira (13), Igor Fernandes celebrou o bom momento que vive no miolo de zaga do Timbu. O defensor destacou a adaptação rápida e a evolução tática no time.

“Essa transição está sendo uma coisa positiva para mim. É uma posição em que eu não tenho dificuldade e creio que, com treinamento, vou conseguir evoluir cada vez mais nessa nova posição. Foi uma coisa que começou nos últimos jogos do ano passado, quando pude desempenhar bem essa função”, externou o zagueiro.

Igor Fernandes também aproveitou para projetar o duelo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano contra o Santa Cruz. O Timbu venceu o jogo de ida por 1 a 0 e jogará pelo empate nos Aflitos para chegar na decisão. O Clássico das Emoções acontece no dia 22 de fevereiro, às 18h.

"Felizmente, a gente pôde sair do primeiro jogo com vitória, porém a gente sabe que vai ser um jogo duríssimo. Além de ser um clássico, está valendo a vaga para a final. Estamos em alerta de que até agora a gente não ganhou nada e vamos precisar fazer um trabalho duro dentro de casa”, disse Igor Fernandes.

“Os números que a gente vem fazendo passam confiança e empolgação para a nossa torcida. Creio que isso faz todo o diferencial. Poder definir uma classificação em casa traz uma atmosfera e energia especial para a gente”, concluiu.

