Hélio dos Anjos detalha melhorias na estrutura do Náutico e elogia presidente: "Diferenciado"

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Vivendo grande fase desde a conquista do acesso à Série B na última temporada, o Náutico já conta com sete vitórias em oito jogos em 2026. O Timbu venceu o clássico contra o Santa Cruz na última quarta-feira (11) e construiu vantagem para chegar na final do Campeonato Pernambucano.

Ainda em entrevista coletiva após superar a Cobra Coral na Arena de Pernambuco, o técnico Hélio dos Anjos fez questão de ressaltar aspectos internos como determinantes para o sucesso do time dentro de campo. O comandante alvirrubro detalhou as melhorias de estrutura que o clube vem passando e rasgou elogios ao presidente Bruno Becker.

“Nós temos um time de trabalho. As pessoas muitas vezes veem o jogo a partir do momento que o time pisa em campo, mas para esse time entrar em campo todo mundo tem que trabalhar muito bem. O Náutico está crescendo muito internamente, todo dia chega um aparelho novo. Nós agora vamos passar a ter controle de sono e já temos controle de hidratação”, detalhou Hélio.

“O clube está crescendo e as pessoas que têm dentro do clube estão procurando desenvolver mais. O nível de exigência nosso é muito grande. Não estou aqui fazendo média, e, na hora que ele tiver que me demitir, pode demitir. O Bruno (Becker) como presidente é diferenciado. É diferente de todos que eu trabalhei aqui, é altíssimo nível. Nós temos um presidente com capacidade de visualizar a grandeza necessária para um clube como o Náutico”, completou o treinador.

Próximo compromisso

Após ganhar por 1 a 0 como visitante, o Náutico agora receberá o Santa Cruz, nos Aflitos, pela partida de volta da semifinal do Estadual. O Clássico das Emoções acontece após a pausa para o carnaval, no dia 22 de fevereiro (domingo), às 18h.

