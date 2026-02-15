Futebol pausa, mas a festa continua: blocos de Náutico, Sport e Santa Cruz tomam as ruas

Blocos de carnaval de Náutico, Sport e Santa Cruz (Gabriel França / CNC, Divulgação/Sport Eternamente e Divulgação/Minha Cobra)

A bola parou de rolar, mas a paixão não entrou em recesso. Com a pausa no futebol pernambucano durante o período de carnaval, torcedores de Náutico, Sport e Santa Cruz encontram no período carnavalesco o novo palco para celebrar suas cores nas ruas do Recife e de Olinda.

A tradição de unir frevo, maracatu e cânticos de arquibancada ganha força a partir deste domingo (15), quando blocos e troças ligados aos clubes do Trio de Ferro tomam conta das ruas. Em um Estado onde o carnaval é considerado um dos maiores do mundo, a paixão clubística encontra espaço para se manifestar em clima de festa, deixando a rivalidade restrita aos gramados.

Timbu na folia

Entre os alvirrubros, o bloco Timbu Coroado, mais antigo de um time de futebol ainda em atividade em Pernambuco, prepara uma estrutura com dois palcos, sendo um externo e gratuito, além de trio elétrico. A programação começa com o Maracatu Elefante e orquestra de frevo, animando o público até as 10h30, horário em que o trio comandado por Nonô Germano percorre as ruas do bairro.

Leão na folia

No mesmo dia, a partir das 12h, em frente à sede do Homem da Meia-Noite, em Bonsucesso, Olinda, a Troça Carnavalesca Futebolística e Cervejeira Eternamente Sport celebra 10 anos de fundação. Organizada por torcedores rubro-negros, a agremiação promete realizar a maior edição de sua história, com desfile ao som da orquestra Henrique Dias.

Cobra Coral na folia

A segunda-feira de Carnaval (16) será marcada pela presença tricolor. Com concentração também em frente ao Homem da Meia-Noite, a Troça Carnavalesca Mista Ofídica Etílica Erótica Minha Cobra comemora 20 anos de história, com saída prevista para às 9h14. O cortejo contará com a tradicional alegoria da cobra gigantes.

Ainda na segunda-feira, às 12h30, no bairro do Arruda, Zona Norte do Recife, o bloco Cobra Fumando chega ao 32º ano de desfiles. A concentração acontece em frente à sede social, na Avenida Beberibe, e o trio elétrico promete embalar os torcedores nas cores preto, branco e vermelho.

Em Pernambuco, a combinação entre futebol e carnaval ultrapassa o simbolismo. Nas arquibancadas e nas ladeiras históricas, os ritmos do frevo ecoam nas músicas das torcidas e hinos dos clubes, reafirmando duas das maiores expressões culturais do Estado. Em 2026, mais uma vez, bola e folia seguem lado a lado.