Confira pontos positivos e negativos dos jogos de ida da semifinal do Pernambucano

Após jogos neste meio de semana, as partidas de volta do Estadual ocorrerão após o carnaval, nos dias 21 e 22 de fevereiro

Partidas entre Santa Cruz x Náutico e Retrô x Sport pelas semifinais do Pernambucano (Rafael Melo/FPF)

Afunilando a fase de mata-mata rumo ao título, o Campeonato Pernambucano iniciou a sua fase de semifinal neste meio de semana. Na última quarta-feira (11), o Náutico superou o Santa Cruz por 1 a 0 na Arena de Pernambucano e largou em vantagem na classificatória. Na quinta-feira (12), foi a vez do Sport vencer o Retrô nos Aflitos pelo mesmo placar.

Após os confrontos de ida, a semifinal do Estadual de 2026 retorna apenas após o carnaval, com duelos de volta ocorrendo nos dias 21 e 22 de fevereiro. Confira os principais pontos positivos e negativos dos jogos de ida desta fase de mata-mata do Pernambucano.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.



POSITIVOS

Eliminatórias abertas para os jogos de volta

Apesar de não se ter visto uma grande brilho técnico nos duelos de semifinais, os jogos em questão tiveram a sua marca no equilíbrio entre as equipes. Náutico e Sport conquistaram importantes vitórias fora de casa, mas construíram placares mínimos para se garantirem na final.

O peso do clássico contra o Santa Cruz e o histórico recente do Retrô deixam as semifinais mais abertas para os segundos jogos. Mesmo com mais recursos técnicos que os seus adversários, o Timbu e o Leão da Ilha irão precisar confirmar o seu favoritismo diante de suas respectivas torcidas para chegarem na final.

Golaço do Náutico no clássico

Plasticamente, o gol feito pelo Náutico no Clássico das Emoções foi o principal destaque destas semifinais. Após se aproveitar de saída do gol equivocada do goleiro Rokenedy, Paulo Sérgio acertou potente chute de fora da área e não deu chances de defesa para o arqueiro coral.

Para além de ter sido o terceiro gol do camisa nove alvirrubro em clássicos contra o Santa Cruz, o lance marcou o gol solitário e decisivo da importante vitória do Náutico.

Gustavo Maia ressurge no Sport

O triunfo conquistado pelo Sport frente ao Retrô também marcou o ressurgimento de Gustavo Maia no clube. O atacante leonino acertou bonita finalização para ir às redes da Fênix, sendo decisivo com o único gol do confronto.

Sendo emprestado para o Criciúma em 2025 após deixar de fazer parte dos planos, Gustavo Maia retornou ao Leão da Ilha nesta temporada e já foi utilizado por cinco oportunidades, tendo dois gols marcados e uma assistência no período. Os bons números neste princípio de 2026 podem indicar uma nova trajetória do atleta no Sport.

NEGATIVOS

Gramado da Arena de Pernambuco

Protagonista central das polêmicas que antecederam o duelo entre Santa Cruz e Náutico, a Arena de Pernambuco deixou a desejar na qualidade do gramado durante a realização da partida. Apesar do intenso trabalho de recuperação para receber o Clássico das Emoções, o estádio não trouxe as condições ideais para um bom nível de futebol.

Trechos da grama amarelada e desníveis no campo de jogo foram pontos notáveis percebidos no clássico entre a Cobra Coral e o Timbu. Não recebendo nenhuma das partidas de volta, a Arena agora vive a expectativa da possibilidade de apenas sediar a final do Estadual.

Ingressos do Retrô

Além do clássico, o período que antecedeu o jogo entre Retrô e Sport também foi recheado de polêmicas. O fator principal foi os valores dos ingressos cobrados pela Fênix de Camaragibe para o jogo nos Aflitos. Custando R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada) os valores foram contestados pelo Sport.

Posteriormente, a Justiça determinou que o Retrô abaixasse os preços para R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada), decisão que não foi cumprida pelo clube azulino. Os altos valores refletiram diretamente no público que foi aos Aflitos, sendo registrado apenas a presença de 920 torcedores para o duelo.

Organização da Federação

Outro ponto que deixou a desejar foi a organização com antecedência da Federação Pernambucana de Futebol (FPF). A entidade foi criticada pela demora para divulgar a tabela das semifinais, além da falta de uma participação mais ativa nos imbróglios envolvendo os dois jogos de ida.