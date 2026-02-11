Hélio dos Anjos celebra postura e nível competitivo do Náutico contra o Santa Cruz

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Estreando no mata-mata do Pernambucano, o Náutico venceu o clássico contra o Santa Cruz nesta quarta-feira (11) e largou na frente na semifinal do Estadual. O Timbu superou o rival por 1 a 0 na Arena de Pernambuco e agora decide classificação em sua casa.

Em entrevista coletiva após o triunfo, o técnico Hélio dos Anjos avaliou a atuação da equipe alvirrubra no Clássico das Emoções. O comandante celebrou a postura e o nível competitivo do time durante todo o duelo, ressaltando as dificuldades impostas pelo adversário tricolor.

“Eu acho que a condição de jogo foi de um grande clássico, de uma imposição física das duas equipes. Sabíamos que o Santa Cruz iria tomar uma atitude diferente. Eu não posso reclamar de nada da minha equipe, você chegando em uma semifinal e não tomando um gol em um dia de muita dificuldade. A gente tem muita coisa positiva, foi um dos jogos que mais tivemos que competir”, avaliou o técnico do Náutico.

“Ninguém aqui achava que iríamos chegar e ganhar o jogo como foi o outro. Eles (Santa Cruz) vieram para ganhar e a resposta nossa foi positiva. Feliz e consciente que enfrentamos um bom adversário, mas consciente também que esse time meu está encardindo. Está ficando dentro daquilo que a gente precisa e hoje meu time teve que competir muito para ganhar esse jogo”, concluiu Hélio dos Anjos.



