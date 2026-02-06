Com titulares consolidados, confira vagas em aberto na equipe do Náutico

Elenco do Náutico antes de partida pelo Pernambucano (Rafael Vieira / CNC)

Com uma 1ª fase de Pernambucano de liderança de ponta a ponta, o Náutico rodou praticamente todo o elenco disponível nos sete primeiros jogos da temporada. Alguns posições já possuem seus titulares consolidados na visão da comissão técnica alvirrubra, enquanto outros setores protagonizam intensas disputas por uma vaga entre os 11 iniciais.

Lateral-direita

Em relação ao sistema defensivo, o principal foco de disputa está na lateral-direita. Titular durante a campanha do acesso e terminando o último ano em alta, Arnaldo recebeu a concorrência do recém-chegado Reginaldo em 2026.

Apesar disso, o remanescente seguiu ganhando as principais oportunidades e foi titular em cinco ocasiões neste Estadual. Reginaldo, por sua vez, demonstrou bom desempenho quando foi acionado e já conta com dois jogos como titular, com um gol marcado e duas assistências distribuídas.

Durante a primeira fase, ambos os laterais sofreram com problemas físicos, ajudando na alternância de posição. Para a fase de semifinais, prevista para iniciar entre os 11 e 12 de fevereiro, Arnaldo e Reginaldo deverão estar disponíveis e a escolha de quem iniciará a partida fica a cargo dos treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Segundo volante

Primeiro homem do meio de campo, o jovem Samuel se firmou na escalação inicial do Timbu e ainda tem vaga para companheiro como segundo volante em aberto. Jogador de confiança da última temporada, Wenderson foi o mais aproveitado até aqui e possui cinco jogos entre os titulares.

Contratações recentes, Luiz Felipe e Ramon Carvalho também foram utilizados pela comissão técnica e ameaçam o lugar de Wenderson entre os titulares. A dupla de ex-jogadores da Ponte Preta já acumula seis jogos em 2026 cada, sendo acionada na maioria das vezes durante as partidas.

Atacante pela direita

Com um trio ofensivo consolidado entre Dodô, Vinícius e Paulo Sérgio, a vaga na ponta direita de ataque traz uma das disputas mais acirradas no elenco alvirrubro. Júnior Todinho lidera a corrida e foi escolhido para iniciar a partida em quatro oportunidades neste Campeonato Pernambucano, contando com duas participações em gol.

Em relação aos números, Felipe Saraiva vem ganhando mais destaque. Apesar de apenas dois jogos como titular, Saraiva foi acionado em todos jogos do Náutico e possui dois gols marcados, além de uma assistência.



Completando a lista, Jonas Toró é o atacante que corre mais por fora na disputa. Contando com um bom começo de campeonato, Toró acabou sofrendo uma lesão muscular e ficou de fora da reta final da primeira fase. Apesar disso, o atleta de 26 anos já tem um gol e duas assistências no Estadual.