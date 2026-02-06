Confira como andam os jogadores emprestados pelo Náutico na temporada

Seis jovens da base do Náutico estão atuando em outras equipes por empréstimo

Thalissinho em ação pelo ABC (Reprodução / Redes Sociais)

Apostando em um planejamento de emprestar jovens da base para ganharem rodagem, o Náutico concretizou seis saídas de atletas por empréstimo para 2026. Os pratas da casa alvirrubros estão se destacando por diferentes equipes neste início de temporada.

O atacante Thalissinho vem obtendo o maior destaque entre os emprestados e realiza um bom começo de temporada pela equipe do ABC. O jogador de 20 anos já conta com três partidas pela equipe potiguar, incluindo um gol marcado no empate por 2 a 2 contra o Globo-RN na última rodada do Estadualz

Ainda no ataque, Kayon também vem ganhando destaque por um clube nordestino. O ponta já realizou três jogos pelo Botafogo-PB e recebeu sua primeira oportunidade como titular no empate contra o Nacional de Patos da última quinta-feira (5). .

Kauan Maranhão, por sua vez, vem se firmando como titular pelo Piauí e já conta com quatro jogos no Campeonato Piauiense. O meia-atacante de 22 anos também já balançou as redes uma vez na temporada.

Outro jogador emprestado com minutagem sólida é o meia Caio Soares. O cria da base alvirrubra já conta com quatro jogos pelo Iguatu, incluindo três seguidos como titular no Campeonato Cearense.

No sistema defensivo, o goleiro Léo e o zagueiro Felipe Santana vêm possuindo menos destaque neste princípio de temporada. O arqueiro ainda não atuou pelo Altos, enquanto o zagueiro realizou apenas um jogo pelo Santo André.



