Náutico firma acordo com a CBF pela venda dos direitos de transmissão da Série B; veja detalhes

Contrato garante a exibição de 20 partidas do Timbu na Segundona, além de verba destinada à logística na sequência da temporada

Acordo firmado entre Náutico e CBF contou com encontro entre Samir Xaud, presidente da entidade, Bruno Becker, mandatário alvirrubro, e Evandro Carvalho, presidente da FPF (Rafael Ribeiro/CBF)

O Náutico firmou contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026. O acordo, válido até o fim da competição, garante a exibição dos jogos do Timbu nas plataformas do Grupo Globo e serve como reforço financeiro ao clube no retorno à Segunda Divisão.

A formalização do contrato ocorreu de maneira presencial, na sede da CBF, e contou com a presença do presidente da entidade, Samir Xaud. A Série B tem pontapé inicial marcado para o dia 21 de março.

Pelo acordo, 20 partidas do Náutico terão transmissão garantida: 19 como mandante e uma como visitante, diante do São Bernardo, clube que também aderiu ao modelo comercial. As partidas serão exibidas na TV aberta, SporTV, Premiere e GETV.

Além da cota de direitos de transmissão, o contrato prevê uma verba adicional específica para logística. Para o Timbu, o modelo foi avaliado internamente como o mais vantajoso, superando propostas apresentadas por outros grupos, como a antiga Liga Forte União (LFU), agora Futebol Forte União (FFU), e a Liga do Futebol Brasileiro (Libra). Presidente do Náutico, Bruno Becker comentou a parceria.

"Avaliamos todas as possibilidades com responsabilidade e chegamos à melhor proposta para o Náutico, pensando tanto no presente quanto no futuro. Estar ao lado do maior grupo de mídia do país amplia nossa visibilidade, fortalece a marca do clube e confirma que estamos no caminho certo", afirmou o mandatário alvirrubro.

"É uma parceria importantíssima para o Náutico, que vem coroar esse momento interno do clube, com o retorno à Série B. Para além da questão financeira, é muito satisfatório contribuir com esse novo momento do futebol brasileiro", completou.

Do lado da CBF, Samir Xaud enfatizou o diálogo com os clubes como uma marca da atual gestão. Em nota oficial, a entidade destacou que o modelo estruturado é sustentável e financeiramente mais vantajoso, incluindo não apenas os direitos de transmissão, mas também propriedades comerciais, como placas publicitárias nos estádios, o que pode gerar valorização de marca e atração de novos patrocinadores.

“Estamos buscando sempre melhorar o nosso produto, qualificar a gestão e a gestão dos clubes. A CBF é a casa do futebol brasileiro e estará sempre de portas abertas para ajudar”, disse o presidente da entidade.



