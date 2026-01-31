Hélio dos Anjos avalia primeira fase do Náutico e projeta o mata-mata do Pernambucano

Com o triunfo sobre o Vitória neste sábado (31), o Náutico terminou a fase inicial na 1ª colocação e com 18 pontos conquistados

Elenco do Náutico após vencer o Vitória-PE (Rafael Vieira / CNC)

Com o triunfo sobre o Vitória neste sábado (31), por 3 a 2, o Náutico encerrou a primeira fase do Campeonato Pernambucano com grande desempenho. Já tendo a 1ª posição garantida, o Timbu chegou aos 18 pontos conquistados e venceu seis dos sete jogos que disputou no Estadual.

Em entrevista coletiva após vencer o Tricolor das Tabocas, o técnico Hélio dos Anjos avaliou positivamente o trajeto da equipe neste início de Pernambucano. O comandante alvirrubro também aproveitou para projetar a fase de mata-mata e o confronto das semifinais.

“A avaliação é altamente positiva. Não vamos criar situação para tirar mérito de um grupo que iniciou trabalho no dia 14 de dezembro e que hoje já tem sete jogos nas costas. Eu sempre falo que vencer não é qualquer coisa no futebol, é a única coisa. O desenvolvimento da equipe também no aspecto individual está sendo muito positivo, jogadores crescendo no geral”, avaliou o técnico.

“Agora a próxima fase é outro mundo, mas o Náutico está sempre muito preparado para decisão. Nós teremos dois jogos próximos decisivos ou com o Santa Cruz ou com o Decisão e nós vamos estar preparados. E o mais importante é que o grupo está confiante e está consciente que nós precisamos melhorar consideravelmente para você prolongar a temporada com grandes resultados”, concluiu Hélio.

