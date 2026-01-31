Em jogo movimentado, Náutico vence o Vitória em Bonito e fecha primeira fase do Estadual

O Náutico chegou à sua sexta vitória no Pernambucano após vencer o Tricolor das Tabocas neste sábado (31)

Partida entre Vitória x Náutico em Bonito (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico encerrou a primeira fase do Campeonato Pernambucano com vitória neste sábado (31). Em jogo movimentado em Bonito, o Timbu superou o Vitória por 3 a 2 e terminou a fase inicial na 1ª posição, com 18 pontos conquistados e seis vitórias. Os gols alvirrubros foram marcados por Allan Pires contra, Juninho e Rosa, enquanto Pedro Maycon e Natan descontaram para o Tricolor das Tabocas.

O Timbu agora espera o vencedor de Santa Cruz e Decisão para descobrir o seu adversário na fase de semifinais. O Vitória, por sua vez, se manteve na elite estadual graças ao tropeço do Jaguar na rodada, encerando a competição na 7ª posição e com 4 pontos conquistados.

O jogo



Com apenas três minutos de bola rolando em Bonito, o Náutico já abriu o placar no duelo. Em jogada pelo lado esquerdo de ataque, Vinícius cruzou para a área e o lateral Allan Pires acabou cortando a bola para o próprio gol. Após sofrer gol relâmpago, o Vitória buscou aumentar o seu volume ofensivo no duelo, mas esbarrou em dificuldades criativas.



O Náutico voltou a impor o seu ritmo de jogo e foi mais perigoso para buscar o segundo gol. Na marca dos 20 minutos, Luiz Felipe recebeu bola de dentro da área e finalizou para importante defesa do goleiro Diego. Três minutos depois, foi a vez de Otusanya finalizar de voleio e jogar para fora do gol.

Sem impondo tecnicamente no jogo, a pressão alvirrubra continuou forte e o meia Juninho também acabou parando no arqueiro do Vitória após final da entrada da área.

Em uma das poucas investidas ofensivas durante o primeiro tempo, o Vitória conseguiu um pênalti a seu favor, cometido por Índio. Na cobrança, Pedro Maycon bateu com categoria e empatou o jogo em Bonito na marca dos 32 minutos. Logo em seguida, o Timbu já votou a ser perigoso e o zagueiro Wanderson, de cabeça, parou em mais uma defesa de Diego.

A reta final de primeiro tempo contou com alta carga de emoção em Bonito. Já na marca dos 47 minutos, Tomás Dias acertou grande passe por cima para Natan, que finalizou tirando do goleiro e virando o jogo. Um minuto depois, Felipe Saraiva fez jogada pelo lado direito e achou Juninho dentro da área, que finalizou de primeira e empatou novamente o duelo para o Náutico.



Segundo tempo

O Náutico voltou para a segunda etapa retomando o bom ritmo ofensivo que tinha conquistado antes de sofrer a virada. O Timbu se aproximou do gol sobretudo em jogadas aéreas. Como já havia acontecido na primeira metade, o Timbu esbarrou na falta de efetividade para concretizar melhor as chances criadas.

Com uma menor posse de bola, o Vitória continuou com a estratégia de explorar contra-ataques para buscar o terceiro gol em Bonito. Apesar das investidas, o Vitória esbarrou na falta de capricho técnico para concluir as jogadas.

Com 33 minutos do segundo tempo, o Náutico enfim chegou ao gol de desempate em Bonito. Após erro na saída de bola do Vitória, Felipe Saraiva fez jogada pelo lado e achou o atacante Rosa na pequena área, que disputou com a defesa e se impôs para marcar o gol.

Ficha do jogo

Vitória: 2

Diego, Guilherme Lucena, Léo Gaúcho, Hitalo Rogério e Allan Pires; Diego Aragão, Ageu e Tomás Dias (Elivelton); Natan, Pedro Maycon e Manoel. Técnico: Eudes Pedro.

Náutico: 3

Muriel, Arnaldo (Emanuel), Índio, Wanderson e Yuri Silva (Léo Jance); Auremir (Luiz Felipe) Wenderson e Juninho (Ramon Carvalho) ; Vinícius, Felipe Saraiva (Kevyn) e Samuel Otusanya (Rosa). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Gols: Allan Pires contra (2’ / 1T), Pedro Maycon (32’ / 1T), Natan (47’ / 1T), Juninho (48’ / 1T), Rosa (33’ / 2T)

Cartões amarelos: Juninho, Léo Jance (Náutico); Allan Pires, Elivelton, Guilherme Lucena (Vitória)

Local: Arthur Tavares de Melo, em Bonito

Competição: Campeonato Pernambucano 2026

Árbitro: Nairon Pereira

Assistente N.º 1: Dhiego Cavalcanti

Assistente N.º 2: Priscilla Fernandes

4º Árbitro: Arthur Armando



Público: 596

Renda: R$ 16.375