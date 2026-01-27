diariodepernambuco.com.br
Náutico
VAR

Polêmica sobre uso do VAR marca confronto entre Náutico e Retrô no Pernambucano; entenda

O Timbu e a Fênix de Camaragibe se enfrentam pela penúltima rodada da 1ª fase do Pernambucano

Lucas Valle

Publicado: 27/01/2026 às 13:44

Seguir no Google News Seguir

Náutico e Retrô se enfrentam pela 6ª rodada do Pernambucano de 2026/Rafael Melo/FPF

Náutico e Retrô se enfrentam pela 6ª rodada do Pernambucano de 2026 (Rafael Melo/FPF)

A partida entre Náutico e Retrô, marcada para esta quarta-feira (28), nos Aflitos, contará com a presença do Árbitro de Vídeo (VAR). Conforme estipulado pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) no início do Campeonato Pernambucano, o clube que solicita a utilização da tecnologia é responsável por arcar com os custos operacionais. A polêmica surgiu, devido a dificuldade de identificar de quem partiu o pedido para o uso do VAR no confronto.

Veja também:
Versão inicial da FPF:
Inicialmente, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou que o confronto contaria com o auxílio da tecnologia por solicitação do Náutico, que também ficaria responsável pelos custos operacionais.

Posição do Náutico:
Procurado pela reportagem do Diario de Pernambuco, o clube alvirrubro negou ter solicitado o uso do VAR para a partida e afirmou que não fez qualquer pedido para a operação do recurso tecnológico no confronto.

Versão do presidente da FPF:
Posteriormente, o presidente da Federação, Evandro Carvalho, afirmou que o pedido partiu do Retrô, na última segunda-feira (26). Segundo o dirigente, o regulamento é claro sobre quem arcará com os custos. "Quem solicita o VAR é quem paga. Ou seja, o Retrô", afirmou.

O confronto entre Náutico e Retrô coloca frente a frente o 1° e 3° colocado do Campeonato Pernambucano, até o momento, com 15 e oito pontos, respectivamente. A partida acontece na próxima quarta-feira (28), àsno Estádio dos Aflitos e será a penúltima da fase de grupos.


 

Evandro Carvalho , FPF , Náutico , pernambucano , Retrô , VAR
Mais de Náutico
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP