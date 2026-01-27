Polêmica sobre uso do VAR marca confronto entre Náutico e Retrô no Pernambucano; entenda
O Timbu e a Fênix de Camaragibe se enfrentam pela penúltima rodada da 1ª fase do Pernambucano
Publicado: 27/01/2026 às 13:44
Náutico e Retrô se enfrentam pela 6ª rodada do Pernambucano de 2026 (Rafael Melo/FPF)
A partida entre Náutico e Retrô, marcada para esta quarta-feira (28), nos Aflitos, contará com a presença do Árbitro de Vídeo (VAR). Conforme estipulado pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) no início do Campeonato Pernambucano, o clube que solicita a utilização da tecnologia é responsável por arcar com os custos operacionais. A polêmica surgiu, devido a dificuldade de identificar de quem partiu o pedido para o uso do VAR no confronto.
Inicialmente, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou que o confronto contaria com o auxílio da tecnologia por solicitação do Náutico, que também ficaria responsável pelos custos operacionais.
Posição do Náutico:
Procurado pela reportagem do Diario de Pernambuco, o clube alvirrubro negou ter solicitado o uso do VAR para a partida e afirmou que não fez qualquer pedido para a operação do recurso tecnológico no confronto.
Versão do presidente da FPF:
Posteriormente, o presidente da Federação, Evandro Carvalho, afirmou que o pedido partiu do Retrô, na última segunda-feira (26). Segundo o dirigente, o regulamento é claro sobre quem arcará com os custos. "Quem solicita o VAR é quem paga. Ou seja, o Retrô", afirmou.
O confronto entre Náutico e Retrô coloca frente a frente o 1° e 3° colocado do Campeonato Pernambucano, até o momento, com 15 e oito pontos, respectivamente. A partida acontece na próxima quarta-feira (28), àsno Estádio dos Aflitos e será a penúltima da fase de grupos.