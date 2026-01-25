Decisão vence Maguary de virada, e Retrô fica no empate com o Jaguar na 5ª rodada do Pernambucano

Equipe de Goiana sai de 3 a 0 para vencer o Maguary por 4 a 3, enquanto duelo nos Aflitos termina em 1 a 1

Decisão e Retrô entraram em campo neste domingo (25) pela 5ª rodada do Pernambucano (Michael Silva/Decisão Goiana e Reprodução/Retrô FC Brasil)

Pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano neste domingo (25), no Arthur Tavares, o Decisão protagonizou uma virada histórica ao bater o Maguary por 4 a 3, após sair perdendo por 3 a 0, enquanto nos Aflitos, Retrô e Jaguar ficaram no empate em 1 a 1, em um duelo equilibrado e de chances desperdiçadas.

Maguary 3x4 Decisão

O Decisão precisou de apenas 20 minutos para mudar o cenário da partida. Liderado por Bambam, autor de dois gols, o time de Goiana também foi às redes com Mário César e Mateus Rodrigues. A virada foi consolidada nos minutos finais, aproveitando o apagão do Maguary, que perdeu intensidade e se acomodou no duelo. Júlio César, Vinicius Kanu e Eduardo Ribeiro marcaram para o clube de Bonito.

Com o resultado, o Decisão chegou aos seis pontos, assumiu a quinta colocação e ultrapassou o próprio rival, agora sexto, com cinco.

Retrô 1x1 Jaguar

Já nos Aflitos, Retrô e Jaguar protagonizaram um jogo movimentado, mas pouco efetivo, principalmente do lado da equipe de Camaragibe, e ficaram no 1 a 1. A Fênix abriu o placar com Vagner Love, porém viu o time de Jaboatão reagir e buscar o empate com Edson Pernambucano.

O empate manteve o Retrô na terceira posição, com oito pontos, dois atrás do líder Sport, e deixou o Jaguar em sétimo, com três empates em cinco jogos.

Próxima rodada

Na próxima rodada, marcada para a quarta-feira (28), o Decisão enfrenta o Vitória, às 16h, no Sesc Goiana, em confronto direto contra a parte de baixo da tabela, enquanto o Maguary terá um desafio complicado diante do Sport, à noite, no Estádio Arthur Tavares, agora com novos refletores. Já o Retrô encara o Náutico, líder do campeonato, às 20h, nos Aflitos, e o Jaguar mede forças com o Santa Cruz, na Arena de Pernambuco.