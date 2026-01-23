Hélio dos Anjos comenta interesse do Náutico no atacante Romarinho: "Jogador que desequilibra"

Romarinho foi o autor dos dois gols no empate em 2 a 2 entre Sport e Vitória ( Paulo Paiva/ Sport Recife)

Ainda no mercado buscando reforços pontuais para fechar o elenco durante a disputa do Campeonato Pernambucano, o Náutico sonda atacantes de lado de campo no mercado. Um dos nomes cogitados foi o de Romarinho, jogador que pertence ao Sport e busca rescisão indireta com o clube na Justiça.

Em entrevista coletiva após goleada sobre o Jaguar, o técnico Hélio dos Anjos comentou sobre o possível interesse no atacante. O comandante alvirrubro exaltou as qualidades de Romarinho, mas ponderou alto salário como entrave para concretizar a contratação. Hélio ainda detalhou o encontro que teve com o atacante recentemente no Recife.

“Romarinho já trabalhou comigo, era um menino, no ABC. Eu conheço bem. Aquele encontro fui eu quem acabei proporcionando. Ele (Romarinho) estava no canto dele, mas eu vi, gosto dele, e o cumprimentei. Agora, falar da qualidade do Romarinho em uma Série B, na minha visão, ele desequilibra. Jogador que vem e coloca o sarrafo do setor lá para cima”, disse o técnico.

“Eu acho que jogador que entrou na Justiça fica mais difícil para você contratar, porque normalmente quando o jogador rescinde, ele faz um acordo com o clube e você complementa esse salário. A gente não sabe o pensamento do jogador que está na Justiça e está liberado, porque a Justiça libera mesmo e ninguém entra na Justiça sem estar com as coisas certas. Só que não temos chance nenhuma de pagar salário na altura que o Sport sempre pagou nos últimos anos”, ponderou Hélio dos Anjos.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Sem detalhar nome ou posição, o treinador do Náutico também revelou negociações encaminhadas com um novo reforço. Hélio dos Anjos enfatizou captação da comissão técnica no mercado e alinhamento com a diretoria executiva.

“Nós ainda temos um valor muito bom para contratação. Temos na maneira de dizer, era um valor e o presidente pediu para segurar, porque a questão do orçamento continua em cima das decisões do clube em relação à Liga e CBF. Demos uma segurada, mas agora no vestiário o Guilherme (dos Anjos) fez um pedido para ele (Bruno Becker). O Bruno, como tem sido muito parceiro e participativo com a gente, disse que vai liberar para nós conversarmos com um jogador que a gente vai buscar”, externou o comandante.