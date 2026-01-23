Náutico segue com 100% e amplia vantagem; confira a tabela atualizada e os próximos jogos

Reginaldo e Dodô, lateral e meia do Náutico, respectivamente ( Rafael Vieira/CNC)

Após quatro rodadas disputadas, a classificação do Campeonato Pernambucano de 2026 está ganhando cada vez mais forma. Com mudanças importantes na parte de cima da tabela e equipes pressionadas na briga contra o rebaixamento, a disputa segue aberta e promete fortes emoções nas próximas rodadas.

O Náutico ocupa a primeira colocação, com 12 pontos somados em quatro jogos, após as vitórias sobre Maguary, Decisão, Sport e AD Jaguar. O Timbu possui a melhor campanha do estadual até aqui, com 12 gols marcados, apenas um sofrido e saldo de +11 gols.

Na vice-liderança aparece o Sport, com sete pontos conquistados. Na última rodada, o Leão da Ilha estreou com seu time titular e goleou o Decisão por 5 a 0, na Ilha do Retiro. Anteriormente o rubro-negro havia empatado com o Jaguar, vencido o Retrô e sido derrotado pelo Náutico.

Também com sete pontos, o Retrô ocupa a terceira colocação, ficando atrás do Sport nos critérios de desempate. A Fênix de Camaragibe venceu o Vitória-PE, empatou com Maguary, perdeu para o Sport e voltou a vencer na última rodada ao bater o Santa Cruz por 1 a 0, na Arena de Pernambuco.

O Santa Cruz aparece na quarta posição, também com sete pontos somados. O Tricolor do Arruda venceu Decisão e Vitória-PE, empatou com o Maguary, mas foi derrotado pelo Retrô na 4ª rodada. A Cobra Coral se encontra na 4ª colocação, devido aos critérios de desempate.

Na quinta colocação está o Maguary, com cinco pontos. O Azulão de Bonito conquistou sua primeira vitória no campeonato, ao vencer o Vitória-PE fora de casa por 2 a 0. Antes disso, o Maguary empatou com Santa Cruz e Retrô, e foi derrotada pelo Náutico,

Em sequência vem o Decisão, com três pontos conquistados. O Falcão do Agreste venceu o Jaguar, mas foi derrotado por todos os times do Trio de Ferro, se mantendo apenas na 6ª colocação do Pernambucano. A equipe do Decisão foi goleada por 5 a 0 pelo Sport na última rodada.

Escapando da zona de rebaixamento, vem o Jaguar com dois pontos somados e ainda em busca da sua primeira vitória na competição. A equipe empatou com Sport e Vitória-PE, além de ter sido derrotada por Decisão e Náutico.

Na lanterna do Pernambucano está o Vitória-PE, com apenas um ponto somado. O Tricolor das Tabocas foi derrotado por Santa Cruz, Retrô e Maguary, além de ter empatado com o Jaguar e agora vai em busca de reação para seguir vivo na luta contra o rebaixamento.

Próximos jogos do Pernambucano 2026

Rodada 5

Sábado (24/01)

17h - Sport x Vitória-PE - Ilha do Retiro



Sport x Vitória-PE - Ilha do Retiro 19h - Retrô x AD Jaguar - Arena Pernambuco

Domingo (25/01)

