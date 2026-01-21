Maguary vence a primeira e sobe na tabela de classificação do Pernambucano
Maguary derrotou o Vitória das Tabocas por 2 a 0, nesta quarta (21), pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano
Publicado: 21/01/2026 às 21:52
Maguary venceu o Vitória na Arena (Rafael Melo/FPF)
O Maguary conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Pernambucano ao derrotar o Vitória por 2 a 0 nesta quarta (21), na Arena de Pernambuco, pela 4ª rodada. O triunfo levou a equipe de Bonito aos cinco pontos, dentro da zona de classificação para as quartas de final. Já o Taboquito é o lanterna, com apenas um ponto.
O Maguary foi melhor na partida. Logo aos nove minutos, Marquinhos finalizou com perigo, rente à trave. Na sequência, Vinícius Kanu assustou em cabeceio defendido por Lucão. Mas aos 36 o atacante voltou a aparecer para marcar o primeiro gol do Maguary, ao completar o cruzamento de Rychelmy.
O Vitória tentou reagir e criou a principal oportunidade ainda na etapa inicial, em finalização de voleio de Diego Aragão, defendida pelo goleiro Juliano.
No segundo tempo, o Maguary seguiu criando chances e aos 21 Marquinhos acertou a trave. No acréscimos, chegou ao segundo gol com Iago. O Maguary volta a campo no domingo (25) diante do Decisão. Já o Vitória enfrenta o Sport, no sábado (24), na Ilha. Da Redação.