Jaguar divulga valores dos ingressos para jogo contra o Náutico; confira

O Náutico visita a equipe de Jaboatão dos Guararapes nesta quinta-feira (22), na Arena de Pernambuco

Arena Pernambuco (Rafael Vieira/ FPF)

O Jaguar divulgou a venda e os valores dos ingressos para o duelo contra o Náutico pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano. A equipe de Jaboatão dos Guararapes recebe o Timbu nesta quinta-feira (22), às 20h, na Arena de Pernambuco.

Os valores estão no preço único de R$ 30, em promoção que ocorrerá até às 12h desta quarta-feira (21). Após isso, as entradas serão comercializadas pelo valor cheio de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).

Os ingressos poderão ser adquiridos exclusivamente através do site da FutebolCard. Os torcedores do Jaguar ficarão localizados no setor Oeste Inferior da Arena, enquanto os alvirrubros estarão no setor Leste Inferior.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Dentro de campo

O Náutico visita o Jaguar em busca de manter a liderança e os 100% de aproveitamento no Campeonato Pernambucano. A equipe alvirrubra lidera a competição de maneira isolada, com 9 pontos conquistados em três rodadas.

A equipe de Jaboatão dos Guararapes, por sua vez, é a 6ª colocada e ainda busca a primeira vitória no Estadual. O Jaguar possui apenas 2 pontos, com dois empates e uma derrota na competição.



