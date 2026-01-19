Decisivo no clássico, meia Dodô inicia temporada se destacando pelo Náutico

O meia de 24 anos vem tomando conta da posição e participou diretamente de dois gols na vitória do Náutico contra o Sport

Dodô, meia do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Em um início de temporada com três vitórias e 100% de aproveitamento no Campeonato Pernambucano, alguns jogadores do Náutico vem chamando atenção pelo bom desempenho. Um dos principais destaques é o meia Dodô, decisivo na goleada aplicada pelo Timbu sobre o Sport no último domingo (18).

O atleta de 24 anos marcou um gol e distribuiu uma categórica assistência no 4 a 0 aplicado pelo clube alvirrubro no Clássico dos Clássicos. Para além das participações em gol, Dodô foi peça central no funcionamento do jogo ofensivo do Náutico durante os 90 minutos de duelo.

Recém-chegado, vindo do Vila Nova, o meia já havia mostrado o seu potencial nos dois primeiros jogos da temporada. Unindo habilidade com a bola e alta intensidade, o reforço já causava boa impressão no torcedor alvirrubro pelo desempenho apresentado.

Chegando ao Náutico para disputar posição com o também meia Juninho, Dodô vem tomando conta da posição de armador na equipe dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. Com o adversário direto na posição se recuperando de lesão, o ex-jogador do Vila Nova se firma como o camisa 10 do Náutico nos primeiros desafios de 2026.



Em entrevista coletiva após o clássico, o técnico Hélio dos Anjos comentou a atuação de Dodô. O comandante alvirrubro fez questão de enfatizar a alta intensidade que o meia vem entregando nas partidas.

“Eu gostei muito, achei que o Dodô foi muito positivo. Chamei atenção porque achei que ele tinha perdido um pouco a concentração, e ele é decisivo. Nós buscamos dois meias com o nível de intensidade lá em cima. O Dodô não está fazendo nada demais aqui, está fazendo o que ele é. Vai ser o meia com mais intensidade que nós trabalhamos e está comprovando. O histórico dele é esse”, enfatizou o treinador.

De acordo com o site especializado em estatísticas, Sofascore, Dodô possui a maior nota média entre os jogadores do Náutico nos três primeiros jogos da temporada. Segundo os critérios da plataforma, a média do jogador alvirrubro é de 8.40, evidenciando o bom desempenho para além das participações em gol.