Guilherme dos Anjos admite oscilação do Náutico contra o Decisão, mas pondera: "Nós respondemos"

Guilherme dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Pernambucano com vitória nesta quarta-feira (14) contra o Decisão, porém o duelo trouxe mais dificuldades do que o esperado para a equipe. O Timbu saiu atrás no placar e buscou a virada apenas na segunda etapa, com dois gols de jogadores vindo do banco de reservas.

Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Guilherme dos Anjos admitiu a oscilação do time na segunda partida da temporada. O comandante alvirrubro destacou a falta de concentração no primeiro tempo, mas ponderou o poder de reação da equipe com a situação adversa.

“Tivemos um jogo em que oscilamos muito durante a partida, foi o ponto que mais desagradou a nós. São oscilações naturais, nós estamos no início. Agora, isso não pode passar em branco e os atletas sabem bem o nível de exigência que a gente tem. Foi uma oscilação principalmente no aspecto de concentração, deixamos de realizar alguns pontos que foram determinados previamente”, externou Guilherme dos Anjos.

“O lado positivo disso foi que nós tivemos que correr atrás, e é algo importante para que os jogadores entendam que o nível de concentração tem que estar muito alto sempre. E também a gente começar a colocar o time fisicamente à prova. Não era uma ideia nossa subir tanto o padrão de intensidade, mas fomos exigidos a isso e nós respondemos”, concluiu.



