De virada, Náutico vence o Decisão na Arena e segue 100% no Pernambucano

Com sustos, o Náutico superou a equipe de Goiana por 2 a 1 nesta quarta-feira (14)

Decisão x Náutico na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/CNC)

De virada, o Náutico venceu o Decisão por 2 a 1 nesta quarta-feira (14) e seguiu com 100% de aproveitamento no Campeonato Pernambucano após duas rodadas. Com sustos, o Timbu perdia o jogo para os mandantes até os 25 minutos da segunda etapa, quando os atacantes Felipe Saraiva e Jonas Toró saíram do banco de reservas e marcaram os gols da virada alvirrubra.

O resultado fez o Náutico assumir momentaneamente a ponta do Estadual, com 6 pontos conquistados. A equipe agora espera o complemento da rodada para manter a liderança. O Decisão, por sua vez, segue na lanterna da competição e é a única equipe ainda sem pontuar.

O Timbu volta a campo no próximo domingo (18), às 18h, quando disputará o Clássico dos Clássicos contra o Sport, nos Aflitos. O Cacique receberá o Jaguar no sábado (17), às 16h, também na Arena de Pernambuco.

O jogo

O Náutico visitou o Decisão com algumas alterações na equipe titular em relação à estreia. A comissão técnica alvirrubra promoveu as entradas dos recém-chegados Reginaldo, Ramon Carvalho e Júnior Todinho. Nos primeiros minutos, o Náutico já começou protagonista das ações ofensivas e chegou com perigo em finalização cruzada de Vinícius, que passou ao lado da meta do goleiro João Gabriel.

Aos 13 minutos, foi a vez de Paulo Sérgio criar boa chance de gol. Em presente da defesa, o centroavante finalizou de dentro da área e parou na boa defesa do arqueiro do Cacique. O Timbu continuou com um alto volume ofensivo, mas com dificuldades na conclusão das jogadas.

Na marca dos 20 minutos, o Decisão respondeu a pressão alvirrubra e criou sua primeira oportunidade gol. Em contra-ataque em velocidade, explorando a defesa alta do Náutico, o atacante Mosquito finalizou no canto e parou na intervenção de Muriel.

Recuperado do susto, o Náutico seguiu empilhando oportunidades de gol. O meia Dodô teve chance de dentro da área, mas concluiu a jogada para fora da meta do Decisão. Com a primeira etapa entrando em sua reta final, a impaciência passou a marcar as investidas alvirrubras. A equipe passou a errar mais e não conseguir destravar a defesa do adversário.

Ainda aos 40 minutos, o Decisão voltou a se aproximar do gol do Náutico em contra-ataque de velocidade. O atacante Bambam arrancou sozinho e finalizou com força para mais uma defesa de Muriel. Quatro minutos depois, o contra-golpe do Cacique foi fatal. Em arrancada do volante Kaio Bahia, pegando a defesa alvirrubra desprotegida, o lateral Kauan Diego recebeu o passe e finalizou com categoria, tirando do arqueiro do Timbu e abrindo o marcador na Arena de Pernambuco. Jogadores e comissão técnica do Náutico alegaram uma possível falta na origem do contra-ataque do Decisão.

O Náutico ainda voltou a levar perigo no primeiro tempo. Em cruzamento fechado de Reginaldo, Dodô desvia de cabeça e para na defesa de João Gabriel, garantindo a vantagem para o clube de Goiana no intervalo do jogo.

Segundo tempo

O Náutico começou a segunda etapa buscar retornar o seu volume de jogo ofensivo, mas foi novamente agredido no contra-ataque. Com apenas sete minutos, Mosquito recebeu passe dentro da área e finalizou para defesa do arqueiro alvirrubro. Em seguida, o Timbu voltou a assustar e Vinícius finalizou por cima do gol de João Gabriel.

Insatisfeitos com a derrota parcial, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos promoveram as entradas de Luiz Felipe e Felipe Saraiva, buscando qualificar o jogo da equipe. Pouco depois, os treinadores também apostaram nas entradas dos atacantes Samuel Otusanya e Jonas Toró.

As alterações alvirrubras surtiram efeito e a equipe buscou o gol de empate na Arena de Pernambuco. Na marca dos 25 minutos, Jonas Toró fez jogada pelo lado esquerdo de ataque e acertou bom passe para Felipe Saraiva, que finalizou cruzado e fez a bola morrer lentamente no gol do Decisão. O gol premiou a insistência do Náutico nas investidas ofensivas.

Cinco minutos depois de empatar, o Náutico conseguiu a virada relâmpago na Arena de Pernambuco. Após cobrança de escanteio, Igor Fernandes desviou de cabeça e Jonas Toró aproveitou sobra de bola na segunda trave para finalizar tirando do goleiro João Gabriel. O atacante recém-chegado saiu do banco de reservas e mudou a história do duelo, marcando um gol e distribuindo uma assistência.

Já na reta derradeira da partida, o goleiro Muriel se tornou o protagonista dos alvirrubros. O arqueiro fez três importantes defesas nos acréscimos que garantiram o triunfo e os 100% de aproveitamento para o Náutico.

Ficha do jogo

Decisão: 1

João Gabriel, Kauan (Lipek), Diego, Rael, Victor Ramon (R. Batista) e Mateus Rodrigues; Kaio Bahia, Éder Monteiro (Alexandre) e Jonas (Pablinho); Fernando Portel, Mosquito (Richarles) e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini.

Náutico: 2

Muriel, Reginaldo (Arnaldo), Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Ramon Carvalho (Luiz Felipe) , Samuel e Dodô; Vinícius (Jonas Toró), Júnior Todinho (Felipe Saraiva) e Paulo Sérgio (Samuel Otusanya). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Gols: Kauan Diego (44’ / 1T); Felipe Saraiva (25’ / 2T) e Jonas Toró (30’ / 2T).

Cartões amarelos: João Gabriel, Bambam, R. Batista (Decisão); Igor Fernandes (Náutico)

Local: Arena de Pernambuco

Competição: Campeonato Pernambucano de 2026

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho

Assistentes: Jose Daniel Torres de Araujo e Marcilio Ferreira Batista da Silva

Quarto Árbitro: Tiago Lima Vieira

Público: 1.998

Renda: R$ 58.830