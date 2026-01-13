Decisão divulga a venda de ingressos para o jogo contra o Náutico na Arena de Pernambuco
O Náutico visita a equipe de Goiana nesta quarta-feira (14), às 17h, pela 2ª rodada do Pernambucano
Publicado: 13/01/2026 às 15:13
Arena Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)
O Decisão divulgou nesta terça-feira (13) o início da venda de ingressos para o duelo contra o Náutico na Arena de Pernambuco. A partida acontece nesta quarta-feira (14), às 17h, e será válida pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano.
As entradas para o duelo estão sendo comercializadas pelo preço único de R$ 30. Visitante, a torcida alvirrubra ficará no setor Leste Inferior da Arena, enquanto os torcedores do Decisão ocuparão o setor Oeste Inferior. Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente pelo site da FutebolCard.
Vale lembrar que a partida desta quarta estava marcada originalmente para o estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana. No entanto, o jogo foi transferido para a Arena de Pernambuco devido ao estádio não atender aos requisitos técnicos necessários para a realização do duelo.
