Paulo Sérgio revela conversa particular com comissão técnica do Náutico: "Guardei muitas coisas"
Estreando na temporada com dois gols marcados, o camisa nove do Náutico busca entregar ainda mais em 2026
Publicado: 12/01/2026 às 18:39
Paulo Sérgio, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)
Artilheiro e titular da camisa nove do Náutico, Paulo Sérgio busca entregar ainda mais com a camisa alvirrubra em 2026. O centroavante já mostrou o seu faro de gol e balançou as redes duas vezes na estreia do Campeonato Pernambucano contra o Maguary.
Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (12), Paulo Sérgio revelou uma conversa particular com a comissão técnica do Náutico para evolução nesta nova temporada, sobretudo na parte física. O goleador ressaltou ter guardado as instruções recebidas e projetou forte ano pelo Náutico.
“A gente teve uma conversa na reapresentação. Ele (Guilherme dos Anjos) me chamou em particular e pontuou algumas coisas. Eu guardei muitas coisas que ele colocou, em relação a treinamentos e cuidados. Não que eu não trabalhasse antes, sempre fui um cara que trabalhei muito”, externou Paulo Sérgio.
“Ele foi muito sincero comigo e tem dado certo. Lógico que é o início, foi o primeiro jogo, e eu espero seguir cumprindo, fazendo e me cuidando para que a gente possa ter muito sucesso durante o ano”, concluiu.
Chegando a 26 gols pelo Náutico com os dois da última sexta-feira (9), Paulo Sérgio agora tem no clube alvirrubro a equipe que ele mais balançou as redes na carreira. Há três temporadas nos Aflitos, o camisa totaliza 51 jogos pelo Timbu e média superior a 0,50 gol por jogo. O atacante comemorou a marca e revelou não sentir a pressão de ser o goleador alvirrubro.
“Feliz com esses números, sempre bom estrear diante do nosso torcedor com vitória e fazendo gols. É uma responsabilidade gostosa e tranquila de carregar. Eu sei do peso de colocar a camisa nove do Náutico, mas sempre estou preparado e trabalhando muito para estar correspondendo”, falou o centroavante.
