Náutico promove reformulação na estrutura do seu departamento médico

O Náutico contará com novos profissionais e uma nova configuração no departamento

Dr. Márcio Medeiros, novo coordenador do departamento médico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Seguindo as mudanças internas no clube, o Náutico promoveu uma reformulação na estrutura do seu departamento médico. O Timbu contará com novos profissionais e uma nova configuração desse departamento.

O vice-presidente médico, Dr. Múcio Vaz, foi comunicado do seu desligamento do clube após 15 anos realizando a função nos Aflitos. Após a saída, o clube alvirrubro extinguiu o cargo de vice-presidente e agora contará apenas com a função de coordenador, visando uma maior integração entre as diferentes áreas do clube.

A coordenação do departamento médico será feita pelo Dr. Márcio Medeiros, que retorna aos Aflitos após passagem entre 2017 e 2023. Márcio Medeiros é médico ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia no joelho.

Além do coordenador, o Náutico também contará com outros profissionais no departamento médico. Integram o setor os médicos Dr. Matheus Crispim, Dr. Rafael Barros, Dr. Lauro Lopes, Dr. Fábio Ribas e Dr. Leandro Morais.

Essa foi mais uma mudança voltada para uma maior integração da comissão técnica do Náutico em 2026. Antes da reformulação no departamento médico, o Timbu também tinha realizado modificações na preparação física e fisiologia.



