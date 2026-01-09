Guilherme dos Anjos avalia estreia do Náutico e elogia Paulo Sérgio: "Resolveu pagar o preço"

O técnico do Náutico se mostrou satisfeito com a atuação na vitória sobre o Maguary, nesta sexta-feira (9), nos Aflitos

Guilherme dos Anjos, auxiliar, e Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Gabriel França / CNC)

O Náutico estreou no Campeonato Pernambucano com vitória nesta sexta-feira (9), nos Aflitos. O Timbu venceu o Maguary pelo placar de 2 a 0 e o atacante Paulo Sérgio foi o grande destaque do jogo, tendo marcado ambos os gols da partida pelos alvirrubro.

Em entrevista após o triunfo, o técnico Guilherme dos Anjos avaliou o desempenho mostrado pela equipe no jogo de estreia da temporada. O comandante se mostrou satisfeito com a atuação e aproveitou para elogiar o artilheiro da noite, enfatizando o seu esforço para ajudar o clube.

“Gostei muito de ver o Paulo (Sérgio) fazer os dois gols. Existe um preço para se jogar com a gente e perfomar no futebol de alto rendimento, e o Paulo resolveu pagar o preço. O Paulo é isso aí, se chegar ele vai cravar. É um jogador que tem um senso de posicionamento maravilhoso. Agora, não é só dom, é um preço muito bem pago por ele”, enfatizou Guilherme dos Anjos.

“Vejo a equipe em uma condição muita positiva para o primeiro jogo. Estamos tendo algumas coisas realmente muito positivas e não é espanto pelo nível de dedicação deles (jogadores) na pré-temporada”, concluiu.



