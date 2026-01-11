Versatilidade e intensidade do elenco causam boas impressões na comissão técnica do Náutico

Timbu larga no Pernambucano com vitória, e técnico Guilherme dos Anjos vê evolução no grupo que tem em mãos

Equipe do Náutico em partida pelo Campeonato Pernambucano ( Rafael Vieira/CNC)

Após a vitória do Náutico por 2 a 0 sobre o Maguary, nos Aflitos, pela estreia do Campeonato Pernambucano, o técnico Guilherme dos Anjos destacou a versatilidade do elenco alvirrubro e as respostas positivas dadas pelos jogadores. A atuação sólida serviu para reforçar a confiança do treinador não apenas para o Estadual, mas também para a formação da base que enfrentará a Série B ao longo do ano.

Entre os pontos citados por Guilherme, o desempenho de Igor Fernandes, lateral que foi utilizado como zagueiro, recebeu elogios especiais pela adaptação imediata. O defensor chegou a atuar no miolo de zaga na reta final da Série C do ano passado, que terminou com o acesso alvirrubro.

"Sem dúvida alguma. Quando foi questionado, acho que há uns oito ou dez dias atrás, sobre o Igor ser zagueiro, essa demonstração ele deu hoje, a capacidade de transferir para o ano todo. No primeiro jogo do ano, o Igor fez as coberturas lado a lado, esquerdo e direito, excelentes saídas de bola, a participação no jogo ofensivo é absurda e defensivamente é de embate muito forte."

O treinador também exaltou a intensidade apresentada por Yuri Silva, lateral-esquerdo recém-chegado, e pelo meia Dodô, outro reforço que iniciou a partida como titular e agradou. Segundo Guilherme, os números físicos dos atletas demonstram o potencial de evolução do grupo.

"O Yuri foi o jogador que mais tempo levou para se adaptar ao nosso ritmo de trabalho, agora foi evidente que, a partir do momento que adaptou, estou tendo uma expectativa muito grande com o Yuri", comentou.

"Foi o segundo jogador em alta intensidade e o segundo maior em volume, perdeu só para o Dodô, que fez quase 11 km no primeiro jogo, quase mil metros em alta intensidade, então nós temos muito a evoluir", completou o treinador.

Versatilidade do grupo alvirrubro evidencia margem de evolução

Para Guilherme dos Anjos, a versatilidade dos jogadores será uma arma importante ao longo da temporada, especialmente em um calendário que tende a ser desgastante com o Estadual e a Série B pela frente. O treinador, no entanto, reforçou a necessidade de evolução coletiva, destacando que o trabalho ainda está em estágio inicial.

"Estamos a 30% abaixo em números de conjunto e vamos crescer muito, é natural. Realmente, essa versatilidade do elenco vai nos trazer inúmeras opções para resolver inúmeros problemas. Não quer dizer que vamos sair ganhando de cabo a rabo esse campeonato ou qualquer outro, mas não tenho dúvida que vamos causar problema para os adversários naturalmente, com o entendimento e dedicação, um preço que a gente fala que é a ser pago pelos atletas (...) Esse mérito também é de um estafe que começou o trabalho com os atletas quase 25 dias antes para a maioria deles (...)."