Adversário da estreia no Pernambucano, Náutico defende invencibilidade contra o Maguary
O Náutico nunca foi derrotado nem sofreu gols do Azulão de Bonito na história do confronto
Publicado: 07/01/2026 às 14:22
Partida entre Náutico x Maguary pelo Campeonato Pernambucano de 2025 (Rafael Vieira / DP Foto)
Estreando no Campeonato Pernambucano de 2026 contra o Maguary, o Náutico terá que defender uma invencibilidade histórica contra o rival desta sexta-feira (9). O Timbu nunca foi derrotado nem sofreu gols na história do confronto frente ao Azulão de Bonito. O duelo entre as equipes acontecerá às 20h30, nos Aflitos, pela 1ª rodada do Estadual.
Ao todo, Náutico e Maguary realizaram apenas três partidas oficiais. O clube do interior conta com uma ascensão para a elite do estado datada a partir de 2023, ano do primeiro encontro entre as equipes. Na ocasião, o clube alvirrubro venceu por 1 a 0, em Bonito, pela 12ª rodada do Pernambucano da época.
Os outros dois duelos também ocorreram pela primeira fase do Estadual. Em 2024, o confronto terminou em 0 a 0, nos Aflitos, em partida válida pela 3ª rodada do certame estadual.
O encontro mais recente ocorreu na última temporada, com o Timbu obtendo a vitória mais elástica do confronto. Pela 5ª rodada do Pernambucano de 2025, os alvirrubros venceram por 2 a 0, em jogo também realizado nos Aflitos. Os gols foram marcados por Marco Antônio e Paulo Sérgio, que permanece no atual elenco do Náutico.
Histórico de Náutico x Maguary
Náutico 2 x 0 Maguary – PE 2025
Náutico 0 x 0 Maguary – PE 2024
Maguary 0 x 1 Náutico – PE 2023
