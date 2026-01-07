Onde assistir ao vivo e horário de Náutico x Juventude Samaspela Copinha
O Náutico estreou com derrota na Copinha, agora precisa pontuar para não ser eliminado
Publicado: 07/01/2026 às 11:38
Duelo entre Náutico e Novorizontino-SP pela Copinha de 2026 (Divulgação/ A5 fotografia)
As joias da base do Náutico entram em campo nesta quarta-feira (07) pela Copinha. O alvirrubro enfrenta o Juventude Samas pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.
Que horas é Náutico e Juventude Samas?
A partida contra o Juventude-MA que pode selar o futuro da base do Náutico na Copinha de 2026 acontece nesta quarta-feira (07), às 15h15.
O confronto acontece no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba.
Onde assistir Náutico e Juventude Samas ao vivo?
O duelo terá transmissão ao vivo no Youtube do Paulistão.