Náutico
COPINHA

Onde assistir ao vivo e horário de Náutico x Juventude Samaspela Copinha

O Náutico estreou com derrota na Copinha, agora precisa pontuar para não ser eliminado

Lucas Valle

Publicado: 07/01/2026 às 11:38

Duelo entre Náutico e Novorizontino-SP pela Copinha de 2026/Divulgação/ A5 fotografia

Duelo entre Náutico e Novorizontino-SP pela Copinha de 2026 (Divulgação/ A5 fotografia)

As joias da base do Náutico entram em campo nesta quarta-feira (07) pela Copinha. O alvirrubro enfrenta o Juventude Samas pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.

O Timbu estreou com derrota na Copinha de 2026, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Novorizontino-SP, no último domingo (04) e agora precisa pontuar para se manter vivo no grupo 24 do campeonato.

Que horas é Náutico e Juventude Samas?

A partida contra o Juventude-MA que pode selar o futuro da base do Náutico na Copinha de 2026 acontece nesta quarta-feira (07), às 15h15.

O confronto acontece no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba.

Onde assistir Náutico e Juventude Samas ao vivo?

O duelo terá transmissão ao vivo no Youtube do Paulistão.

 

