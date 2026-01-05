Náutico abre check-in e divulga venda de ingressos para estreia no Pernambucano 2026

Timbu reencontra a torcida nos Aflitos após quase três meses, na próxima sexta-feira (9), contra o Maguary

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Torcida do Náutico (Rafael Vieira)

O Náutico divulgou nesta segunda-feira (5) o esquema de ingressos para a partida contra o Maguary, que marcará a estreia do clube no Campeonato Pernambucano de 2026 e também o primeiro compromisso oficial da temporada. O confronto está marcado para a próxima sexta-feira (9), às 20h30, no Estádio dos Aflitos.

O clube alvirrubro reforçou a importância do programa Sócio Timbu, que tem prioridade no check-in da partida, já liberado. Conforme divulgado, os descontos para sócios são aplicados sobre o valor cheio do ingresso, variando de acordo com o setor e o plano contratado.

Valores dos ingressos para o público geral:

Setores Hexa e Caldeirão: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Setor Vermelho/Gazzaneo: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Cadeiras: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia)

Visitante: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

CHECK-IN

Entre os sócios, há diferentes condições conforme o plano. Associados Patrimoniais, Contribuintes, Sou Nação, Timbu+ e 100% Timba possuem acesso gratuito a diversos setores, incluindo Hexa, Caldeirão e Vermelho/Gazzaneo, com variações apenas para o setor de Cadeiras.

Já planos como Remido, Marcados Pela Glória, Vermelho e Hexa contam com valores reduzidos, mantendo o benefício de desconto expressivo em relação ao preço cheio. Clique aqui para fazer o chack-in

Confira o esquema divulgado pelo clube:

Nossa partida será na sexta-feira (9), às 20h30, nos Aflitos, e o Sócio Timbu tem PRIORIDADE no…



É hora de começar 2026 do jeito que a TORCIDA do NÁUTICO sabe fazer: PRESENTE, ENCHENDO OS AFLITOS e JOGANDO JUNTO ????????



Nossa partida será na sexta-feira (9), às 20h30, nos Aflitos, e o Sócio Timbu tem PRIORIDADE no… pic.twitter.com/gCt9cNj3nB — Náutico (@nauticope) January 5, 2026

Reencontro

O duelo diante do Maguary terá um significado especial para o torcedor alvirrubro. Será o reencontro do Náutico com sua torcida após quase três meses longe dos Aflitos. A última partida em casa foi justamente a vitória sobre o Brusque, resultado que confirmou o acesso do Timbu à Série B do Campeonato Brasileiro, no mesmo palco do confronto desta sexta-feira.

A expectativa é de bom público, impulsionada pelo início de um novo ano, pela estreia no Estadual e pelo clima de confiança deixado na reta final da última temporada.

