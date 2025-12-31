Náutico anuncia encerramento do vínculo com o volante Leandro Vilela, que não reforçará mais o clube

Segundo o Náutico, as condições para a contratação definitiva do atleta não foram integralmente implementadas

Leandro Vilela, ex-jogador do Paysandu (Matheus Vieira / Paysandu)

O Náutico anunciou nesta quarta-feira (31) o encerramento do vínculo com o volante Leandro Viela, que não reforçará mais o clube. Através de nota oficial, o Timbu alegou que as condições para a contratação definitiva do atleta não foram integralmente implementadas.

Leandro Vilela teve celebrado o seu pré-contrato com o Náutico no dia 17 de dezembro, vindo do Paysandu. Um contrato definitivo só iria ser concretizado após algumas etapas importantes entre as partes, que acabaram não sendo cumpridos. O Náutico não sofrerá prejuízos com o encerramento do vínculo.

O volante de 30 anos vinha de uma lesão no joelho importante em sua reta final de passagem pelo Papão, sendo o principal motivo para a desistência da contratação por parte do clube alvirrubro.

Para a função de volante, o Náutico tem atualmente no elenco os remanescentes Auremir, Wenderson e Samuel, além do recém-chegado Ramon Carvalho. O clube ainda está no mercado para a posição e tem encaminhada a contratação de Luiz Felipe, vindo da Ponte Preta.