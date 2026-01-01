Náutico anuncia oficialmente a contratação do atacante Felipe Saraiva
O atacante de 27 anos já vinha treinando no CT Wilson Campos antes de ser oficializado pelo Náutico
Publicado: 01/01/2026 às 13:06
Felipe Saraiva, novo atacante do Náutico (Divulgação / Náutico)
No primeiro dia do ano, o Náutico anunciou oficialmente mais um reforço para a temporada de 2026. O nome da vez foi o do atacante Felipe Saraiva, vindo do futebol da Coreia do Sul. O atacante de 27 anos já vinha treinando no CT Wilson Campos antes de ser oficializado.
O Timbu aguardava o contrato de Felipe Saraiva com o Ansan Greeners, da Coreia do Sul, chegar ao fim para anunciá-lo, o que só foi possível nesta quinta-feira, 1º de janeiro.
Saraiva chega aos Aflitos após atuar nas duas últimas temporadas no futebol coreano. No Brasil, o atacante de lado de campo conta com passagens por Ponte Preta, Botafogo-SP, Maringá, Inter de Limeira, Avaí, Operário-PR e Ituano. Foi no Galo de Itu que Felipe Saraiva teve a passagem mais marcante, em 2023, onde realizou 38 jogos, marcou três gols e deu duas assistências.
O atleta foi o 10° reforço confirmado pelo Náutico para a próxima temporada. Além de Felipe Saraiva, o Timbu já havia anunciado o goleiro Guruceaga, o zagueiro Wanderson, os laterais Reginaldo e Yuri Silva, o volante Ramon Carvalho, os meias Dodô e Juninho e os atacantes Jonas Toró e Júnior Todinho.