Náutico estende o vínculo com o volante Samuel até o fim de 2027

O cria das categorias de base do Náutico teve o seu contrato renovado após terminar temporada em alta

Volante do Náutico, Samuel (Gabriel França / CNC)

Após terminar temporada em alta, o volante Samuel teve o seu vínculo estendido com o Náutico até o final de 2027. O cria das categorias de base do Timbu tinha contrato apenas até 2026 e agora renova por mais uma temporada.

O jovem volante de 22 anos se firmou no elenco principal do Náutico na temporada de 2025, tendo realizado nove jogos ao total. O atleta possuiu maior destaque no jogo do acesso na Série C contra o Brusque, onde foi titular e apresentou um bom desempenho.

Samuel é um nome que agrada a comissão técnica de Hélio e Guilherme dos Anjos. Integrado ao profissional efetivamente, a tendência é de que o volante seja ainda mais utilizado em 2026, brigando pela titularidade no elenco alvirrubro.

Antes de se firmar no Náutico, Samuel contou com passagens por empréstimo no Águia de Marabá-PA e no Rio Grande-RN. Retornando com rodagem, o volante é um dos destaques no elenco principal oriundo da base do Timbu.