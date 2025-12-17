Náutico anuncia a contratação do volante Leandro Vilela, ex-Paysandu

O jogador de 30 anos foi o oitavo reforço oficializado pelo Náutico para 2026

Leandro Vilela, novo jogador do Náutico (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Náutico anunciou nesta quarta-feira (17) o seu oitavo reforço para a temporada de 2026. O nome da vez foi o do volante Leandro Vilela, ex-Paysandu. O jogador de 30 anos chega ao Timbu após disputar a Série B de 2025 pelo Papão, onde participou de 19 partidas e marcou dois gols.

Leandro Vilela vestiu a camisa do Paysandu nas duas últimas temporadas, acumulando 80 jogos, quatro gols e quatro assistências. O volante ainda conta com passagens por Paraná, Vitória, Operário-PR, Guarani e Mirassol.

O novo reforço alvirrubro foi companheiro de time do ex-jogador Robinho, novo auxiliar técnico do Náutico, ainda na época do Paysandu. Além de Vilela, o Timbu já havia anunciado o goleiro Guruceaga, o zagueiro Wanderson, o lateral-esquerdo Yuri Silva, o lateral-direito Reginaldo, o volante Ramon Carvalho, o meia Dodô e o atacante Júnior Todinho.

Leandro Vilela disputará a posição de volante no elenco com os remanescentes Auremir, Wenderson e Samuel, além do também recém-chegado Ramon Carvalho. É esperado que os próximos reforços anunciados pelo Náutico sejam do sistema ofensivo.

