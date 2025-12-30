Náutico acelera pré-temporada de olho na estreia em 2026

Retornando às atividades no dia 15 de dezembro, o Náutico já foca no primeiro jogo da temporada contra o Maguary

Elenco do Náutico em treinamento no CT Wilson Campos (Rafael Vieira/CNC)

Com 15 dias de pré-temporada completados nesta terça-feira (30), após reapresentação no dia 15 de dezembro, o Náutico agora acelera a preparação de olho em sua estreia oficial na temporada de 2026. O primeiro compromisso alvirrubro acontece no dia 9 de janeiro, frente ao Maguary, no estádio dos Aflitos. O duelo será válido pela 1ª rodada do Campeonato Pernambucano.

Se nas primeiras semanas de trabalho o foco da comissão técnica do Timbu foi a parte física, a expectativa agora é de mais trabalhos técnicos e táticos com o grupo de atletas, buscando os primeiros esboços de equipe.

Uma das principais exigências dos treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos foi a rápida integração dos atletas recém-chegados, para ambientá-los às condições de jogo impostas pela dupla de técnicos. A maioria dos reforços alvirrubros precisou de poucos dias para se apresentar no CT Wilson Campos, inclusive iniciando os trabalhos antes mesmo de serem oficializados.

Mesclando remanescentes habituados ao estilo de jogo e contratações com rápida integração, o elenco do Náutico vem buscando a preparação ideal para iniciar a próxima temporada, onde o clube disputa apenas o Estadual e a Série B do Brasileiro.

Até aqui, o Náutico vem optando por uma preparação sem realizar nenhum jogo-treino e focada apenas nos trabalhos no CT, em estratégia diferente a da última temporada.

