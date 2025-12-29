Hélio dos Anjos avalia pré-temporada do Náutico e projeta time forte

O treinador fez uma avaliação sobre os trabalhos que vêm sendo realizados antes do início da próxima temporada no Náutico

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Através de sua rede social, o técnico Hélio dos Anjos fez uma breve avaliação no início da pré-temporada no Náutico. O comandante alvirrubro detalhou os trabalhos que vem sendo realizados no CT Wilson Campos, sobretudo na parte física.

Hélio se mostrou satisfeito com o desenvolvimento físico do elenco e elogiou os atletas recém-chegados. O treinador do Timbu também aproveitou para já projetar o time forte para a temporada de 2026, desde a disputa do Campeonato Pernambucano.

“Nós estamos muito felizes e satisfeitos. O desenvolvimento físico do grupo tem sido o esperado. Os jogadores que estão chegando (contratações), a gente estudou muito bem o perfil físico desses atletas e os números deles nos últimos 24 meses. Isso tudo nos deu condição para um nível de exigência já alto, mas acima de tudo com as coisas bem controladas”, disse Hélio dos Anjos.

“Eu acho que o momento é de um treinamento adequado para os jogadores ficarem condicionados para desenvolverem o modelo de jogo. Nós vamos ter uma equipe forte, nós vamos estar bem para estrear. Damos uma importância grande para essa competição (Pernambucano). Afinal de contas, o Náutico não tem um calendário tão extenso. Nós vamos saber na próxima semana as reais condições”, completou.

O Náutico estreia oficialmente na temporada de 2026 no dia 9 de janeiro, quando receberá o Maguary nos Aflitos, pela 1ª rodada do Campeonato Pernambucano. A primeira parte da temporada alvirrubra, aliás, contará apenas com a disputa do Estadual, antes do início da Série B.